In den Artikel »Da war doch was« vom 6. Juni 2023 (S. 10) hat sich ein redaktioneller Fehler eingeschlichen. Oberbürgermeister der Stadt Kassel ist Sven Schoeller (Grüne), nicht mehr Christian Geselle. Dieser hatte sich aus der Stichwahl am 26. März 2023 zurückgezogen. Geselle ist zudem nicht Mitglied der Grünen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (jW)