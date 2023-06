Rotlicht: Politischer Realismus

UPI/dpa Kriegsverbrecher und Repräsentant des Politischen Realismus: Henry Kissinger (r.)

Politischer Realismus ist eine Strömung in der bürgerlichen Politikwissenschaft, die die Machtinteressen von Nationalstaaten in den Mittelpunkt ihrer Analyse stellt. Demnach treibt das Streben nach Einfluss, nach einer starken Stellung im internationalen Staatensystem und nach verlässlicher Abwehr des Machtstrebens rivalisierender Nationalstaaten das Handeln von Regierungen an. Moralische Normen? Werte? Vertreter des politischen Realismus lehnen sie keinesfalls ab, bestreiten aber gewöhnlich, dass sie in der internationalen Politik den Ausschlag geben. Der Normalzustand ist demnach – zumindest latent – der Konflikt, der sich selbst durch das Völkerrecht nur in Maßen begrenzen lässt. In der Geschichte der Theoriebildung gelten als frühe Realisten Niccolò Machiavelli (1469–1527) und Thomas Hobbes (1588–1679).

Der politische Realismus steht in Konkurrenz zum politischen Idealismus. Dieser rückt die zwischenstaatliche Kooperation ins Zentrum der Betrachtung. Demnach sei es möglich, Konflikte systematisch einzuhegen – mit Übereinkünften, Verträgen und internationalen Organisationen. Der politische Idealismus prägte die Zeit zwischen den Weltkriegen, als er die Bemühungen begleitete, mit Hilfe des Völkerbundes eine globale Friedensordnung zu schaffen und auf diesem Wege künftige Kriege zu verhindern. Betont wurden gemeinsame Interessen, Vernunft und Moral. Einen schweren Schlag für den politischen Idealismus brachte das Scheitern des Völkerbundes. Wenngleich nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen der nächste Versuch unternommen wurde, die Staatenwelt zu Kooperation zu verpflichten, war zunächst der politische Realismus en vogue.

Das widersprach sich nicht: Schließlich sind Analyse und Politik nicht identisch; wer Machtinteressen als konstitutiv begreift, kann sie in der Praxis selbstverständlich einzuhegen versuchen. Geschieht das nicht, wird aus einem Analyseinstrument eine Legitimationsideologie. Man kann das an einer Person beobachten, die gern als Realist bezeichnet wird – Henry Kissinger. Die US-Verbrechen im Vietnamkrieg, die er als Nationaler Sicherheitsberater und als Außenminister seines Landes mitverantwortete, lassen sich als Ausfluss hemmungsloser Machtpolitik sezieren. Kissinger hat sie zuweilen als unvermeidlich charakterisiert und sich so zu rechtfertigen versucht.

Aktuell fallen politische Realisten in der breiten öffentlichen Debatte zuweilen durch ihre Positionierung im Ukraine-Krieg auf. Bekanntestes Beispiel ist der US-Politikwissenschaftler John Mearsheimer. »Selbstverständlich« würden die USA es einer »fremden Großmacht« nicht erlauben, ihr Militär in einem »Land in der westlichen Hemisphäre« zu stationieren, stellte Mearsheimer am 1. März 2022 fest. Entsprechendes gelte natürlich auch für Russland. Hätte die NATO es unterlassen, der Ukraine die Beitrittsperspektive zu eröffnen und sie immer enger an sich zu binden, »dann wären die Krim und das Donbass heute noch Teil der Ukraine«, und es gäbe wohl auch keinen Krieg. Ähnlich äußerte sich Ende Mai Kissinger. Er habe »schon 2014 ernste Zweifel an dem Vorhaben geäußert, die Ukraine einzuladen, der NATO beizutreten. Damit begann eine Reihe von Ereignissen, die in dem Krieg kulminiert sind«.

Ein dritter einflussreicher Realist, der US-Diplomat George F. Kennan, hatte übrigens schon 1997 gewarnt, die NATO-Osterweiterung sei »der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Ära nach dem Kalten Krieg«. Das war als praktische Kritik gemeint. Analytisch bestätigte Kennan damit freilich nur die Grundannahme des politischen Realismus: Machtinteressen treiben das Handeln bürgerlicher Nationalstaaten an – auch der Staaten, die sich in der NATO zusammengetan hatten und nun die Chance sahen, ihren Einfluss nach Osten zu erweitern. Ohne Rücksicht auf Verluste.