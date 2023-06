»Beratung für Kriegsdienstverweigerer«. Sprechstunde. Das Rostocker Friedensbündnis und die DFG-VK Mittleres Mecklenburg laden Menschen ein, die daran denken, den Kriegsdienst zu verweigern. Donnerstag, 8.6., 19 Uhr. Ort: Bunter Bunker im Peter-Weiss-Haus, Doberaner Str. 21, 18057 Rostock

»How to Blow Up a Pipeline«. Film. Basierend auf dem Buch des schwedischen Ökosozialisten Andreas Malm, kreist dieser Thriller um den Sabotageakt einer Gruppe von militanten Umweltaktivisten. Aktivisten bereiten in der Wüste eine Aktion vor. Ihr Plan ist die Sabotage einer Pipeline, um das Geschäft mit dem Öl in Schieflage zu bringen. Freitag, 9.6., 17.45 Uhr. Ort und Veranstalter: Werkstattkino, Fraun­hoferstr. 9, München

»Frieden – ja, das ist das Allerwichtigste«. Konzert. Der Paul-Robeson-Chor feiert seinen 60. Geburtstag mit einem Konzert. Zugleich erinnert er an den 125. Geburtstag von Paul Robeson (1898–1976). Sonntag, 11.6., 16.30 Uhr. Ort: Christuskirche, Firlstraße 16, Berlin. Veranstalter: Paul-Robeson-Chor Berlin

»Aufruhr in Frankreich!« Vortrag mit Diskussion. Der Widerstand hört mit dem Inkrafttreten der verhassten »Rentenreform« nicht auf. Im ganzen Land gibt es trotz drastischer Polizeigewalt und Repression des Staates weitere Streiks, Demonstrationen und Aktionen – nicht nur gegen die »Rentenreform«. Es spricht Marie-Dominique Vernhes, Mitglied bei ATTAC Deutschland und Frankreich. Donnerstag, 15.6., 19.30 Uhr. Ort: Hansa 48, Hansastr. 48, Kiel. Veranstalter: Griechenland-Komitee Kiel