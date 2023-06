Nachschlag: Kraft der Poesie

Granata Images/stock&people/imago Inbegriff des Cineasten: Der 2022 verstorbene Jean-Luc Godard bei Dreharbeiten mit Brigitte Bardot für »Die Verachtung« (29.12.1962)

Begeisterung für das Kino ist ein kaum mehr fassbares Phänomen. So dürfte heute schwer vorstellbar sein, dass sich größerer Protest an der Absetzung eines Kinodirektors entzündet, wie es 1968 in Paris bei der Entlassung des Leiters der Cinématheque, Henri Langlois, durch Kulturminister André Malraux der Fall war. Zum Paradebeispiel eines politischen Filmemachers war zu diesem Zeitpunkt bereits der französisch-schweizerische Regisseur Jean-Luc Godard geworden, der sich an der Seite seiner Kollegen François Truffaut und Jacques Rivette lautstark an der Mairevolte beteiligte und zu einem ihrer Aushängeschilder wurde. Der Sender Arte hat gerade gleich fünf Godard-Klassiker im Programm, hinzu kommt eine Dokumentation – alle noch abrufbar in der Mediathek. Der Film »Alphaville« ist zwar nicht darunter, aber wie besiegt in ihm der alte Haudegen Eddie Constantine das die Welt der Zukunft tyrannisierende Elektronengehirn, heute würde man sagen: die künstliche Intelligenz? Mit Poesie. (jt)