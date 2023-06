Da war doch was

Uwe Zucchi/dpa Da ging’s erst richtig los: Mitarbeiter entfernen das Banner »People’s Justice« des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi (21.6.2022)

Was war das doch für eine Aufregung im Juni 2022, als bundesdeutsche Medien für eine Woche den Krieg in der Ukraine vergaßen und Kassel als »Hochburg des Antisemitismus« entdeckten. Ein aufgeregter Leserbriefschreiber der Lokalpresse beklagte gar, dass seine jüdischen Freunde sich in Kassel nicht mehr auf die Straße trauten aus Angst vor antisemitischer Gewalt. Gewaltsame Übergriffe erlebten in Kassel in diesen Tagen tatsächlich nur queere Künstler aus Indonesien, aber für die Medien reichte es. Wenige Wochen vorher waren die bundesdeutschen Feuilletons noch voll des Lobes über »die Sicht des globalen Südens auf die Kunstwelt« gewesen, die – wie alle fünf Jahre – ein wenig exotischen Glanz in die nordhessische Provinz brächte. Und dann so etwas.

Die Schuldigen waren schnell ausgemacht. Es war das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa, das kein Verständnis für das bundesdeutsche Kunstverständnis habe, und es war selbstverständlich die Documenta-Leitung, die die Künstler nicht genau genug kontrolliert hätte, um zu verhindern, dass Kunstwerke, die in den Augen des Feuilletons als anstößig galten, gezeigt wurden. Unabhängig davon, dass ein skandalisiertes Banner tatsächlich kritikwürdige Darstellungen zeigte: Wie eine solche Zensur mit dem Grundgesetz (»Kunstfreiheit«) oder mit der strikten Trennung zwischen Geschäftsführung und kuratorischer Leitung zu vereinbaren sei, interessierte nicht. So weit, so schlecht. Diese mediale Aufgeregtheit begleitete in unterschiedlicher Intensität die 100 Tage der Ausstellung, während die Besucher in Kassel und weltweit große Zustimmung zur künstlerischen Konzeption und dessen Umsetzung zeigten.

Das erste kulturpolitische Bauernopfer war die Documenta-Geschäftsführerin Sabine Schormann, der in der Tat eine schlechte Kommunikationsstrategie vorzuwerfen war. Da die politisch Verantwortlichen – allen voran die Gesellschafter der Documenta gGmbH und die Kulturbeauftragte der Bundesregierung – nicht mit dem indonesischen Kuratorenteam sprachen, sondern lieber über dieses, wurde ein vorgebliches »Expertenteam« eingesetzt, das Antisemitismus in der Ausstellung aufspüren und Handlungsempfehlungen geben sollte. Bezeichnend ist, dass der Historiker Meron Mendel, ein profilierter Kritiker, der aber gleichzeitig den Dialog suchte, nicht bereit war, sich daran zu beteiligen. Die »Empfehlungen« der »Experten« führten zum Ende der Documenta noch einmal zu medialer Aufregung, hatten aber keine Konsequenzen, da sie weder mit den Kuratoren noch mit den kritisierten Künstlergruppen diskutiert wurden. Jedoch zeigte das Papier an, wie zukünftig politische Einflussnahme auf diese Weltkunstausstellung aussehen könnte.

Insbesondere die Bundesregierung, die nur einen geringen finanziellen Beitrag zur Documenta leistet, will mehr Einfluss haben. Schon geisterte durch die Medien, Kassel sei mit einer solchen Ausstellung überfordert, eigentlich gehöre sie nach Berlin und ähnliches. Das anhaltende mediale Trommelfeuer hat durchaus zur Verunsicherung in ­Kassel beigetragen – mit widersprüchlichen Reaktionen. Während in Hamburg vermeintliche »Kämpfer gegen Antisemitismus« versuchten, die befristete Lehrbeauftragung von Mitgliedern von Ruangrupa an der Hamburger Kunsthochschule zu verhindern, fand in Kassel ein ähnliches Seminar ganz unaufgeregt statt. In einer solidarischen und konstruktiven Arbeitsatmosphäre, wie Ruangrupa-Mitglied Reza Afisina betonte. Im Januar 2023 hatte der städtische Magistrat auf Vorschlag der Ankaufskommission entschieden, welche der Kunstwerke der Documenta 15 für den Verbleib in Kassel angekauft werden sollen. Das bedeutendste ist sicherlich die Messerinstallation des Wajukuu Art Project.

In der Politik wird über eine Neuorganisation der Findungskommission und der Aufsichtsgremien gesprochen. Die Geschäftsführung der Documenta gGmbH wurde seit dem Skandal bereits dreimal ausgetauscht. Ob mit der Bestallung des Kulturmanagers Andreas Hoffmann das Personalkarussell zum Stillstand gekommen ist, muss sich zeigen, hat doch der neu gewählte Oberbürgermeister der Stadt ­Kassel, Christian Geselle (Bündnis 90/Die Grünen), als erste Maßnahme die Ablösung der parteilosen Kulturdezernentin Susanne Völker, die in der örtlichen Kulturszene einen sehr guten Ruf hat, angekündigt. Es scheint so, als solle die Kultur – und damit auch die Documenta – zum Profilierungsfeld für den ansonsten farblosen OB werden. Keine guten Aussichten für die Weltkunstausstellung.