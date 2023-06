Zu bunt, zu differenziert?

Gerhard Leber/imago Farbfilm nicht vergessen: Alltag in der DDR (Usedom 1971)

Beim Thema DDR rauscht es derzeit stürmisch im deutschen Blätterwald. Wieder einmal. Anlass sind zwei Bücher, die offensichtlich nicht ganz den überkommenen Sprachregelungen entsprechen. Der Kritik des Leipziger Germanistikprofessor Dirk Oschmann an der anhaltenden Diskriminierung der Ostdeutschen (»Der Osten – eine westdeutsche Erfindung«), viele Wochen an der Spitze der Bestsellerlisten, folgte vor kurzem »eine neue Geschichte der DDR 1949–1990«. Vorgelegt von der am Londoner King’s College forschenden Historikerin Katja Hoyer war »Diesseits der Mauer« in Großbritannien bereits ein Bestseller und erregte vielleicht auch deshalb hierzulande medial einiges mehr an Aufsehen als üblich bei Arbeiten zur DDR.

Hier und da kam die Autorin selbst zu Wort, wurde etwa auf Radio eins interviewt von Marion Brasch und in der Zeit von Jana Hensel. Insgesamt überwiegt im Umgang mit dem Buch allerdings eine merkwürdig unsouverän wirkende Aufgeregtheit, die bis hin zu zornigen Verrissen reicht. Der Spiegel (13.5.2023) befindet, die Darstellung des DDR-Alltags sei »zu bunt geraten«, denn »Hoyer entwirft rückblickend eine DDR, in der so manche gern gelebt hätten«. Der Tagesspiegel (9.5.) erklärt »Diesseits der Mauer« gar »zu einem Dokument, das auf anschauliche Weise unbeabsichtigt erklärt, warum die Verklärung der SED-Diktatur und des mörderischen Kommunismus in Ostdeutschland schon lange zum guten Ton gehört«. Die Taz (13.5.) wirft der Autorin Etikettenschwindel vor. Sie habe fast alles aus Bekanntem zusammengestellt. Herausgekommen sei eine »in entscheidenden Passagen völlig unreflektierte Publikation«.

Der Spiegel (20.5.) legt schließlich noch einmal nach und verstärkt so den Eindruck, dass es sich bei der Verdammung des Buches um eine geplante Inszenierung handelt. »Hoyers Fokus auf DDR-Alltagskultur« sei »bedenklich«, schreibt Anne Rabe. Die 37jährige wird als Schriftstellerin vorgestellt, die gerade ihren Debütroman veröffentlicht habe, der »von einer ostdeutschen Familie handelt und deren Verstrickung in das zerfallene System«. Das scheint Qualifikation genug.

Dabei fällt insbesondere auf, dass die meisten Rezensenten ein und derselben Denkrichtung angehören. Diese wird seit dem Ende der DDR staatlich gefördert, medial verbreitet, ist längst politischer Mainstream und fest in den Curricula des Bildungswesens verankert. Der Gedanke, dass es sich bei den aktuellen Kritiken um Auftragsarbeiten handelt, drängt sich auf. Der Autor Ilko-Sascha Kowalczuk war gleich doppelt vertreten: im Tagesspiegel und eigenartigerweise im Freitag (11.5.). Der korrigierte sich dann in der Folgeausgabe (18.5.), indem er auf seiner Titelseite insbesondere die unseriöse Machart der Rezension feststellte.

Man hätte es ahnen können, denn Kowalczuk ist Mitglied in der Enquetekommission »Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur« des Bundestags und auch sonst kein unbeschriebenes Blatt: einst Referent in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Projektleiter beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, tätig in gutdotierten Jobs der DDR-Bashing-Branche – wie auch Franziska Kuschel. Sie arbeitet für die genannte Bundesstiftung und erhielt im Spiegel zwei Seiten Platz für ihre Einschätzung von Hoyers Werk. Marko Martin schließlich ist Jurymitglied der Stiftung und auch Publizist im grünen Osteuropathinktank »Zentrum Liberale Moderne« von Marieluise Beck und Ralf Fücks. Er durfte standesgemäß bei der Taz (13.5.) ran.

Kaum sagt jemand ein kluges Wort, schon ist er Kommunist, hieß es früher. Heute wird Katja Hoyer zur Dissidentin – obwohl sie nicht grundsätzlich vom herrschenden Blick auf die DDR abweicht. Sie schließt sich der Totalitarismustheorie ebenso an, wie sie die Legende vom Unrechtsstaat pflegt. Von der vorgegebenen Betrachtungsweise unterscheidet sich ihre DDR-Geschichte allerdings in zwei wichtigen Aspekten: Hoyer setzt einerseits die Entwicklung der DDR in Beziehung zu den objektiv gegebenen Abhängigkeiten und Zeitumständen, die von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs bestimmt wurden. Andererseits schaut sie genau auf die Realität des DDR-Lebens und deren verbreitete Akzeptanz. Der Alltag im Sozialismus kommt dadurch nicht so grau daher und wird durchaus differenziert und positiv reflektiert.

Schon allein die gründlich dargestellten ungleichen Aufbaubedingungen in Ost und West – die DDR schulterte Reparationen und Demontagen allein, derweil der an Rohstoffen und Industrie reiche Westen mit Geld und Material ausgestattet wurde – legen die Erkenntnis nahe, dass der Aufbau des Sozialismus eine große Leistung darstellt. Die gut belegte antikoloniale, durchaus auch uneigennützige Politik der DDR gegenüber den befreiten jungen Nationalstaaten steht im Widerspruch zu den vom Westen gepflegten Geschichtsdeutungen – wichtige Fakten und Bewertungen, die tatsächlich einen neuen Blick auf die DDR anregen könnten.

Dass zudem die Erfolge des Landes vor allem in sozialen Bereichen – billige Wohnungen, ein hochentwickeltes Bildungswesen für alle, ein funktionierendes Gesundheitssystem, Chancengleichheit und so weiter – durch Beispiele aus dem Alltag plastisch dargestellt werden und die sachliche Schilderung ohne abwertende Kommentare auskommt, weicht ab von der üblichen verordneten Sichtweise auf die DDR. Da liegt es nahe, die Gründe für das sozialistische Experiment zu hinterfragen und eventuell auf die Voraussetzung für alles zu stoßen: die Klärung der Eigentumsfrage durch Vergesellschaftung.