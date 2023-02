Berlin: Polizist schießt auf Ladendiebin

Berlin. Bei der Festnahme einer mutmaßlichen Ladendiebin im Berliner Hauptbahnhof hat am Sonnabend ein Polizist auf die Jugendliche geschossen. Diese wurde nach Polizeiangaben an der Hand getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Dort sei sie weiterhin, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Zum Alter der Jugendlichen oder zu weiteren Details machte der Sprecher am Sonntag keine Angaben. Nach Aussagen vom Sonnabend hatte die von einem Ladendetektiv festgehaltene Frau ein Messer dabei und sich geweigert, es wegzulegen. Sie sei auf die Beamten, die auch Reizgas einsetzten, »losgegangen«. (dpa/jW)