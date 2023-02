PCK kommt unters Messer

IMAGO/Frank Ossenbrink Seit Jahresbeginn wird Schwedt nur noch über eine vom Ölhafen Rostock kommende Pipeline versorgt

Für heutigen Montag hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu einer Sondersitzung der Taskforce PCK der Landesregierung eingeladen. Einziger Tagesordnungspunkt soll »ein Bericht der Bundesregierung zur Sicherstellung der Versorgung der PCK Raffinerie in Schwedt mit Rohöl« sein. Nach vermutlich letztem Stand der Planung beginnt das Ereignis um 10 Uhr mit einem Fototermin für die Presse und wird ab 11 Uhr durch eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Woidke »und weiteren Teilnehmenden« geschlossen. Vielleicht wird bis zuletzt offenbleiben, ob der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), der Mitglied der Taskforce ist, gemeinsam mit Woidke vor die Journalisten treten wird.

Das Misstrauen der Potsdamer Landesregierung, insbesondere gegen Kellner, aber auch gegen die Politik des Bundes, wird schon aus dem einzigen Punkt der Tagesordnung deutlich. Nachdem die Raffinerie in Schwedt seit Jahresbeginn kein russisches Erdöl mehr verarbeiten darf, von dem sie jahrzehntelang hundertprozentig abhing, weichen die Erzählungen Kellners über den Versorgungsgrad des PCK stark von den Daten der Werksleitung und der Landesregierung ab. Während diese im Januar die Kapazitätsauslastung der Raffinerie mit 55 bis 56 und im Februar mit 60 Prozent angaben, widersprach Kellner öffentlich: Es seien mehr als 70 Prozent, aber die Raffinerie würde davon keinen Gebrauch machen.

Fakt ist, dass Schwedt seit Jahresbeginn nur noch über eine vom Ölhafen Rostock kommende Pipeline mit Mengen versorgt wird, die weit unter dem Bedarf liegen. Für die von der Bundesregierung versprochenen Lieferungen aus Kasachstan und über den polnischen Hafen Gdansk gibt es bisher keine vertraglichen Abmachungen. Polens Regierung lehnt es explizit ab, Erdöl nach Schwedt zu liefern, solange sich die Anlage im Mehrheitsbesitz der Firma Rosneft Deutschland, einer Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft, befindet. Hinter diesem vordergründigen moralischen Rigorismus steht die Absicht des polnischen Staatskonzerns Orlen, das wirtschaftlich und imagemäßig beschädigte PCK ganz oder teilweise zu unverhältnismäßig günstigen Konditionen erwerben zu können.

Der polnische Konzern, der das Glück des Tüchtigen und die rechte PiS-Regierung in Warschau auf bzw. an seiner Seite hat, scheint in diesen Tagen kurz vorm Ziel zu stehen. Am Mittwoch ist Termin der ersten – und möglicherweise auch letzten – Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht über die Klage von Rosneft Deutschland gegen die am 16. September 2022 von der Bundesregierung angeordnete Treuhandverwaltung. Sie gilt, sofern sie nicht aufgehoben oder verlängert wird, zunächst bis zum 15. März. Die Treuhandschaft, die von der Bundesnetzagentur ausgeübt wird, ändert die Eigentumsverhältnisse nicht, entzieht aber der Rosneft Deutschland, die mit 54 Prozent Mehrheitseignerin ist, alle Anweisungsbefugnisse im PCK, so dass sie dort nicht mehr »operativ tätig werden« darf. Die anderen Teilhaber sind Shell mit 37 Prozent und ENI mit etwas über acht Prozent.

Kurz vor der Gerichtsverhandlung wurde am Donnerstag durch die Nachrichtenagentur Reuters bekannt, dass die Bundesregierung das Unternehmen Rosneft Deutschland möglichst schnell völlig aus dem PCK Schwedt zwingen will. Dazu soll das Energiesicherungsgesetz auf kürzestem Weg so geändert werden, dass eine Enteignung von Rosneft Deutschland, – die als juristisch kompliziert und langwierig eingeschätzt wird, – übersprungen werden kann. Der kleine Trick würde es erlauben, Verkäufe von Unternehmensanteilen noch während der Treuhandschaft und direkt aus dieser heraus vorzunehmen. So jedenfalls die Darstellung von Reuters, die ohne Dementi blieb.

Auf den Bericht der Nachrichtenagentur hin stellte sich mit dem Mineralunternehmen Hoyer in Visselhövede sofort ein neuer Kaufinteressent vor. Aber Orlen bleibt vermutlich Favorit. Denn ohne Lieferungen aus Gdansk werden keine neuen Eigentümer auskommen.