Leon Kuegeler/REUTERS Amazon-Standort in Werne (17.12.2018)

Im letzten Jahr wurde bei Amazon im niedersächsischen Wunstorf erstmals ein Betriebsrat gewählt. Eins der neun Mitglieder ist Samuel Onyekachi Atuegbu, dessen Arbeitsvertrag in der vergangenen Woche endete. Warum wurde sein Vertrag nicht verlängert?

Gründe werden von Amazon nicht angegeben. Man wisse ja von Anfang an, dass ein befristeter Vertrag irgendwann endet, hieß es. Merkwürdigerweise wurden bei vielen anderen Beschäftigten die Arbeitspapiere, die am Stichtag vergangene Woche ausliefen, verlängert. Aus unserer Sicht wird mit Samuel so umgegangen, weil der Konzern genau weiß, dass er ein engagierter Betriebsrat und Gewerkschafter ist. Solche Leute will Amazon loswerden. An anderen Standorten wurde ähnlich reagiert. Aus unserer Sicht ist das ganz klar Union Busting, also die systematische Bekämpfung von Betriebsräten und Gewerkschaftern.

Wie sind die Arbeitsbedingungen im Verteilzentrum Wunstorf?

Es fangen viele Leute bei Amazon an, die auf dem Arbeitsmarkt als »Ungelernte« gelten. Sie sind oft schlimmere Jobs gewohnt. Bei dem Versandhändler kommt für die direkt Angestellten wenigstens der Lohn pünktlich. Einiges macht das Arbeiten aber sehr prekär: In den Verteilzentren gibt es Leiharbeit. Die Beschäftigte können jederzeit »abbestellt« werden und bekommen oft ohne Vorwarnung eine Kündigung von ihrer Leihfirma. Die »Leistung« der Leute wird per Scanner kontrolliert. Das wirkt sich darauf aus, ob befristet Beschäftigte eine Vertragsverlängerung bekommen. Dieser Druck geht auf die Psyche. Hinzu kommt, dass viele Mitarbeiter auf den Job angewiesen sind und befürchten müssen, bei einer Kündigung ihren Aufenthaltstitel zu verlieren. Es scheint, als ob Amazon die harte Asylgesetzgebung ausnutzt, indem der Konzern Leute mit unsicherem Aufenthaltstitel einstellt und ihnen so lange wie möglich nur befristete Verträge gibt.

Wie unterstützt Ihre Gewerkschaft Samuel Onyekachi Atuegbu in seinem Kampf?

Neben juristischem Beistand machen wir öffentlich auf das Problem aufmerksam und versuchen, Solidarität herzustellen. Samuel gehört zu uns, und wir lassen ihn nicht alleine. Wir haben eine Onlinepetition gestartet. Auch wollen wir Druck auf die Politik machen, die die Möglichkeit für solche prekären Vertragsverhältnisse schafft. Wir haben Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei einem Treffen auf den Fall angesprochen. Daraufhin erklärte der SPD-Politiker seine Unterstützung für Samuel in Form eines gemeinsamen öffentlichen Fotos. Er sagte zu, das Unternehmen über den Fall zu befragen.

Wie geht der Betriebsrat in Wunstorf mit dem Fall um?

Die anderen Betriebsräte setzen sich für Samuel ein. Sie sehen sein Ausscheiden als Schwächung ihres Gremiums. Es gibt ein paar Hebel im Betriebsverfassungsgesetz, mit denen der Betriebsrat deutlich machen kann: Der Arbeitgeber hätte mit Samuel einen eingearbeiteten Mitarbeiter. Niemand darf für ihn neu eingestellt werden, bevor es keine gerichtliche Klärung oder ein Vertragsangebot für ihn gibt.

Wird das ausreichen?

Es muss sich grundsätzlich etwas ändern. Sachgrundlose Befristungen gehören verboten, weil sie psychischen Druck und Unsicherheit in der Lebensplanung erzeugen. Das Betriebsverfassungsgesetz muss erweitert werden, damit befristete Betriebsräte einen Anspruch auf Entfristung bekommen. Sie werden für vier Jahre gewählt und sollten ihr Amt in der Zeit ausfüllen können. Ohne eine klare gesetzliche Regelung können wir nur die Benachteiligung und das Mobbing eines Betriebsrats vor Gericht geltend machen. Für Samuel und viele seiner Kolleginnen und Kollegen ist die Betriebsratswahl die einzige verfassungsgemäße Wahl, an der sie als Nicht-EU Staatsbürger teilnehmen dürfen. Mindestens dieses Grundrecht muss besonders geschützt werden.