Post droht mit Outsourcing

Annette Riedl/dpa Kampfbereit: Post-Streik am 6. Februar in Berlin

Im Tarifstreit mit der Deutschen Post fordert Verdi 15 Prozent mehr Lohn. Der Konzern lehnt das ab und droht nun mit einer Fremdvergabe des Briefgeschäfts. »Wir haben als Post für Deutschland über viele Jahrzehnte ein Betriebsmodell aufgebaut, das ausschließlich mit eigenen Kräften operiert«, sagte Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabendausgaben). Sollte die Gewerkschaft weiter an »maximalen Lohnsteigerungen« festhalten, »werden wir unser Betriebsmodell überdenken müssen«, kündigte ­Ogilvie an.

Das würde sich auf die Arbeitsplätze auswirken. »Wenn wir nicht mehr ausreichend in neue Betriebsstandorte investieren können, stellt sich die Frage, ob wir diese Standorte weiter selber betreiben können und wollen, oder ob wir sie fremdvergeben«, sagte Ogilvie. Im Paketbereich habe die Post bei der Zustellung 98 Prozent in der eigenen Wertschöpfung. »Betriebs- und Sortierzentren sind im Eigenbetrieb. Die Briefzustellung haben wir komplett im Eigenbetrieb«, so der Post-Manager. Bisher sei bis Ende Juni die Fremdvergabe der Briefzustellung vertraglich ausgeschlossen.

Ogilvie betonte, keine weiteren »Spielräume« für ein Entgegenkommen im Tarifstreit zu sehen. Das bestehende Angebot sei das »Maximum dessen, was wir vertreten können, wenn wir auch morgen noch die Post für Deutschland sein wollen, wie wir sie heute kennen«, meinte er. Auf Streiks sei das Unternehmen vorbereitet. Es werde geprüft, ob man in gewissen Bereichen mit Drittkräften zusammenarbeiten könne. Auch bezüglich der Lagerung von Briefen und Paketen in externen Hallen sei man »auf alle Eventualitäten vorbereitet«.

In der vergangenen Woche waren die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte der Deutschen Post gescheitert. Die Gewerkschaft Verdi lässt ab diesem Montag darüber abstimmen, ob sie einen unbefristeten Streik ausrufen soll. Verdi fordert einen einjährigen Vertrag mit 15 Prozent mehr Lohn. Der Konzern hält das für »nicht tragfähig«, obwohl er 2022 mit 8,5 Milliarden Euro einen Rekordgewinn eingefahren hat.