Schelm explodiert

Der mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm-Raabe-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den tschechisch-deutschen Autor Jan Faktor. Der Schriftsteller erhalte die Auszeichnung für seinen Roman »Trottel« (Kiepenheuer & Witsch), teilte die Stadt Braunschweig am Dienstag mit. Mit »Trottel« bringe der Autor das traditionelle Genre des Schelmenromans zum Explodieren, begründete die Jury ihre Wahl. Faktor erzähle vom Leben eines jungen Mannes aus Prag, der Ende der 1970er Jahre der Liebe wegen in die DDR kommt. Voller Wortspielereien, atmosphärischer Beschreibungen und grotesker Szenen biete er einen ungewöhnlichen böhmischen Blick auf die schon so oft erzählte Lebenswelt der Ostberliner Boheme und in der späten DDR. (dpa/jW)