Nachschlag: Wiederaufgetaucht

Henrik Ohsten/ZDF/dpa Eine grausige Entdeckung bringt die Ermittler Carl und Assad auf die Spur alter Nazis (Nikolaj Lie Kaas und Fares Fares, r.)

»Meloni ist nicht die Teufelin«, schrieb am Montag die FAZ. Aber vielleicht ist sie eine gefährliche Faschistin? Was bevorsteht, wenn Parteien wie die »Fratelli d’Italia« an Einfluss gewinnen, davor warnte am gleichen Tag das »Heute-Journal«, indem es den Journalisten Paolo Berizzi von der italienischen Zeitung La Repubblica zuschaltete: Er lebt unter Polizeischutz, da er von Faschisten bedroht wird, und spricht angesichts des Ausgangs der Wahlen vom Sonntag sehr wohl von einer »Gefahr für die Demokratie«. Dazu passte im Anschluss der dänische Krimi »Verachtung«: Dessen Handlung beruht auf dem realen Fall eines »Erziehungsheims«, in dem jahrzehntelang völlig legal eugenische Experimente angestellt worden waren – es seien eben manchmal »extreme Maßnahmen« erforderlich, wie es im Film heißt. Noch ein treffendes Detail: Die Altnazis beschließen, sich aus aller Öffentlichkeit zurückzuziehen oder besser noch als Menschenfreunde zu tarnen. In Italien sind sie nun also ganz oben zurück. (jt)