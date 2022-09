Rotlicht: Rand Corporation

AP Photo/Evgeniy Maloletka/dpa Wie bringt man den russischen Gegner aus dem Gleichgewicht? Indem man schwere Waffen an die Ukraine liefert – so eine der Überlegungen der Rand Corporation (Charkiw, 14.7.2022)

Ein einflussreicher amerikanischer Thinktank namens »Rand« hat angeblich im Januar einen vertraulichen Untersuchungsbericht unter dem Titel »Weakening Germany, strengthening the U. S.« (Deutschland schwächen, die USA stärken) abgeliefert. Zu den Empfängern sollen das State Department (US-Außenministerium) und mehrere US-Geheimdienste gehört haben. Im Internet kann man sogar das Deckblatt der Arbeit finden, auf dem das Datum 25. Januar 2022 steht. Darunter folgt ein »Executive Summary«, eine knappe Zusammenfassung des Inhalts. Die entscheidenden Aussagen sind: Der US-amerikanischen Wirtschaft geht es gar nicht gut. Die Demokraten werden höchstwahrscheinlich die Zwischenwahlen Anfang November verlieren. Die USA benötigen einen Zufluss von Ressourcen, vor allem in ihr Bankensystem, der nur aus Europa kommen kann. Hauptproblem sei aber »die wachsende Unabhängigkeit Deutschlands«. Um das zu ändern, müsse man den größten europäischen Konkurrenten von der russischen Energiezufuhr trennen. Der einzige Weg, um das zu erreichen, bestehe darin, »beide Seiten in einen militärischen Konflikt über die Ukraine zu verwickeln«. Das werde es ermöglichen, »Russland zum Angreifer zu erklären und das gesamte vorbereitete Paket von Sanktionen anzuwenden«.

Im Rückblick klingt das ziemlich glaubwürdig. Außerdem entspricht der nüchterne, geschäftsmäßige Ton des »Summary« genau dem, was man in diesem Zusammenhang erwartet. Aber die Rand Corporation hat das angebliche Dokument, das erst im September von dem schwedischen Internetmedium Nya Dagbladet ins Spiel gebracht wurde, rundum als »Fake« zurückgewiesen. Und der Ruf der Quelle ist gar nicht gut: Man spricht von Verschwörungstheorien und Rechtspopulismus.

Unbestritten ist hingegen, dass die Rand Corporation im April 2019 eine Studie unter dem Titel »Overextending and Unbalancing Russia« (Russland überstrapazieren und aus dem Gleichgewicht bringen) veröffentlicht hat. Die sechs wichtigsten Ideen der Studie sind: 1) Die Ukraine mit »todbringender Hilfe« – also mit schweren Waffen – versorgen. 2) Die Unterstützung für die syrischen Rebellen verstärken. 3) Die Liberalisierung in Belarus vorantreiben. 4) Die Verbindungen im Südkaukasus ausweiten. 5) Russlands Einfluss in Zentralasien verringern. 6) Transnistrien umdrehen (gemeint ist der zu Moldawien gehörende, aber von russischen Truppen kontrollierte schmale Landstreifen an der Grenze zur Westukraine). Zu jeder Option ist der mögliche Gewinn und das damit verbundene Risiko vermerkt. Punkt 1 wird unter beiden Aspekten als »hoch« bewertet.

Wer ist der Urheber dieser Überlegungen? Die Rand Corporation entstand nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus der Zusammenarbeit des Rüstungskonzerns Douglas Aircraft Company mit den US-Streitkräften. Ein zentrales Motiv war, die Fähigkeiten und Erfahrungen der qualifiziertesten Wissenschaftler, die für die Kriegsanstrengungen engagiert worden waren, auch nach der allgemeinen Demobilisierung weiter nutzen zu können. Bekannte Namen wie Samuel Cohen (Erfinder der Neutronenbombe), Herman Kahn (Anfang der 1960er Jahre Theoretiker des »führbaren Atomkrieges«), Henry Kissinger, Donald Rumsfeld und Francis Fukuyama (»Das Ende der Geschichte«) sind mit der Geschichte der Rand Corporation verbunden. Der Name ist eine Abkürzung und steht für »Research and Development«, Forschung und Entwicklung.

Das Unternehmen, das 1.770 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 48 Ländern beschäftigt, wird großenteils aus verschiedenen Posten des Staatshaushalts der USA finanziert. Hinzu kommen Spenden – vermutlich vor allem aus der Rüstungsindustrie, für deren Interessen sich Rand lebhaft einsetzt – und Einnahmen aus Auftragsarbeiten. Rand ist nicht parteigebunden und liefert in der Regel solide Studien ab. Dass deren Ergebnisse in Washington zur Kenntnis genommen werden, dessen kann man sich sicher sein.