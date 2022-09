Der Vorhang zu und alle Fragen offen

Kommunismus-Kongress 2022 Der Kongress der »KO« zeigte einmal mehr, wie zersplittert die Linke in existentiellen Fragen ist

Die Differenzen waren auch vorher schon da. Solange aber die Lage nicht eskalierte, ließ sich, wenn das überhaupt geschah, einigermaßen behäbig, bisweilen lustlos diskutieren. Als dann aber am 24. Fe­bruar russische Soldaten in die Ukraine einmarschierten, stellte sich die Frage schlagartig und mit erhöhter Dringlichkeit. Welchen Charakter hat dieser Krieg, was ist vom kriegführenden Staat zu halten, was sagt das aus über eine aus den Fugen geratene Weltordnung, und wie ist die nun zu bewerten?

Die in diesem Land zahlenmäßig arg gerupfte und intellektuell ziemlich ausgelaugte kommunistische »Community« (von Bewegung zu sprechen, erschiene angesichts der realen Lage als vermessen) stellt sich seither, wie Gleichgesinnte auch andernorts, genau solche Fragen und kommt dabei zu unterschiedlichen, kaum zu vermittelnden Ergebnissen. Dabei kann niemandem, der nicht sein kommunistisches Selbstverständnis aufgegeben hätte, unterstellt werden, sie oder er fänden, die von der NATO organisierte Waffenschwemme für die blau-gelben Vaterlandsverteidiger sei eine ausgezeichnete Idee. Aber unterhalb dieser Einigkeit beginnen die Kontroversen. So auch innerhalb der Kommunistischen Organisation (KO), die am vergangenen Wochenende zu ihrem »Kommunismuskongress« ins Berliner ND-Haus geladen hatte, um den Streit öffentlich auszufechten.

Dabei fiel zunächst die Ernsthaftigkeit auf, mit der sich ein recht junges Publikum – es mögen rund 350 Besucher gewesen sein – an der Debatte beteiligte. Elegant erschien die Lösung, die organisationsinternen Widersprüche vermöge externer Repräsentanten der jeweiligen Standpunkte zum Ausdruck kommen zu lassen. Und klug, vorbereitende Workshops für die Hauptveranstaltungen, nämlich drei Podiumsdiskussionen, abzuhalten. Deren Niveau indessen lag teilweise unter dem der Vorbereitungsveranstaltungen.

Das erste Podium diskutierte unter der Leitfrage »Imperialistischer Krieg, Verteidigungskrieg, gerechter Krieg?«. Renate Koppe, verantwortlich für Internationale Beziehungen im Parteivorstand der DKP, bewertete das russische Vorgehen als Verteidigungskrieg, der vom Völkerrecht gedeckt sei, und wähnte die Militäraktion ungeachtet des Einmarschs in andere Landesteile der Ukraine und der momentan laufenden Annexionen vor allem als einen Beitrag zur Befreiung des Donbass. Hannes Hofbauer, Wiener Verleger, widersprach, nannte die Invasion völkerrechtswidrig und mochte sich keine der angebotenen Lösungen zu eigen machen: weder imperialistischer noch Verteidigungs- noch gerechter Krieg. »Als Linke können wir nur die Losung ausgeben: Es ist nicht unser Krieg.« Als unzweifelhaft völkerrechtswidrig bezeichnete Erhard Crome, Politikwissenschaftler und Mitarbeiter der Zeitschrift Welttrends, den laufenden Krieg. Zudem sei Russland »eine imperialistische Macht wie andere auch«.

Fragen zum Imperialismus diskutierten auch die Teilnehmer des zweiten Podiums. Dabei standen sich vor allem die Positionen von Andreas Sörensen, Vorsitzender der Schwedischen Kommunistischen Partei (SKP), und Björn Blach, Redakteur der DKP-Wochenzeitung Unsere Zeit, gegenüber. Sörensen vertrat den Standpunkt, Imperialismus sei als Weltverhältnis zu betrachten und nicht etwa als adjektivische Eigenschaft einzelner Staaten. Demgemäß bestünde unter Staaten lediglich eine hinsichtlich ökonomischer und militärischer Stärke quantitative, aber eben keine qualitative Differenz. Es sei das Bestreben aller bürgerlich-kapitalistischen Staaten, im Konkurrenzkampf mit anderen ihren Schnitt zu machen. Dieser »Gleichmacherei« wollte sich Dima Alnajar von der syrischen Partei des Volkswillens nicht anschließen. Man komme nicht sehr weit, wenn man sich das Weltsystem als einen Topf vorstelle, »in dem es große und kleine Kartoffeln gibt«. Blach wiederum wollte unter Imperialismus bloß die G7-Staaten verstanden wissen, auf die das Bild einer Räuberbande passe, die andere Staaten erpresse und ausbeute. Angesprochen auf die Frage, wie denn dann andere Staatenbündnisse wie etwa das der BRICS-Staaten zu bewerten seien, antwortete er: »Das sind Zusammenschlüsse, um sich kollektiv gegen die Räuberbande zur Wehr zu setzen, ähnlich wie die Gewerkschaften Zusammenschlüsse der Arbeiterklasse auf nationaler Ebene sind, um sich gegen das Monopolkapital zur Wehr zu setzen.« Dem wurde aus dem Publikum entgegengehalten, es sei ein kategorialer Fehler, das Ausbeutungsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit auf die Ebene der Staatenkonkurrenz zu projizieren. Außerdem müsste gemäß dieser Logik ein jeder Kampf der Arbeiterklasse in einem dieser Länder, das sich gegen die Räuberbande wappne, als illegitim gelten, wandte eine andere Diskutantin ein.

Deutlich wurde jedenfalls, dass das komplexe Verhältnis von kapitalistischem Weltmarkt und Staatenkonkurrenz in der Gegenwart kaum begriffen ist und Positionen aufeinanderprallten, die schwerlich zu versöhnen sein dürften. Der Riss in dieser Frage geht nicht nur durch die KO.