Fliegende Nachbarn

Patrick Pleul/dpa Monument der 70er-DDR-Moderne: »Das Minsk« in Potsdam

Potsdam hat eine neue Attraktion: Dort, wo zu DDR-Zeiten das beliebte Terrassenrestaurant »Minsk« residierte und belarussische Leckereien anbot, entstand in zwei Jahren Umbauzeit ein Museum für Ostkunst. »Das Minsk« verdankt sein neues Leben einer privaten Initiative. Der Unternehmer und SAP-Mitbegründer Hasso Plattner, ein eher untypischer Vertreter seines Standes, richtete mit seiner Stiftung schon 2017 das Potsdamer »Museum Barberini« ein. Jetzt ließ er für die Eröffnung ins frisch sanierte »Minsk« Werke der DDR-Künstler Wolfgang Mattheuer, Willi Sitte und Monika Geilsdorf sowie des Kanadiers Stan Douglas einziehen.

Nostalgie und moderner Kontext treffen sich hier, ergänzen sich, regen die Phantasie an. Dabei sollen die Themen der hochrangigen Werke auch an das Erleben der Besucher zurückgebunden werden können. Gründungsdirektorin Paola Malavassi betont zudem, dass man die »Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit von Lebenserfahrungen« mit der ausgestellten Kunst sichtbar machen möchte. Das lässt sich anhand der aktuellen Ausstellungen auch gut nachvollziehen.

Es war, wie der Maler und Bildhauer Wolfgang Mattheuer uns mit einem seiner Bildertitel wissen lässt, »Ein merkwürdiger Abend« im Sommer 1975. Dem Künstler war die Atmosphäre ein Gemälde wert. Am orangefarbenen Himmel zieht ein Flugzeug eine fast senkrechte hellgelbe Spur. Auf Erden ruhen dagegen in waagerechten Reihen abgedunkelte Hügel mit Wald und Wiesen. Surreal und doch fast naiv ist das Universum hier abgebildet. Ist es die Hoffnung, die sich mit der Flugzeugtechnik im Kontrast zur düsteren Natur formuliert? Oder ist es gerade umgekehrt: Warnt der Künstler vor einem Absturz?

Fragen aufzuwerfen war eine Spezialität des 1927 geborenen und 2004 verstorbenen Mattheuer. Als ein Hauptvertreter der Leipziger Schule war er einer der Vorzeigekünstler der DDR, wurde aber in den späten 80er Jahren plötzlich als Staatsfeind eingestuft. Hasso Plattner sammelte ihn schon damals, aber für die rund 30 Werke umfassende »Minsk«-Ausstellung »Der Nachbar, der will fliegen« wurden auch Bilder von angesehenen Museen etwa aus Hamburg und Berlin ausgeliehen.

Das ist das Besondere an Plattners Plattformen für Kunst: Sie sind eben nicht Nabelschauen eines einzelnen Sammlers und Mäzen, sondern die gezeigten Werke erfüllen innerhalb eines Konzepts ihre Aufgaben. So illustriert das Titelbild der Mattheuer-Ausstellung mit hochgradiger Ironie, wie ein Bürger versucht, aus seiner Welt auszubrechen. Mit offenbar selbstgebastelten Ikarus-Flügeln hebt er über einer belebten Schrebergartenkolonie ab. Man mag sich das Ende gar nicht ausmalen, denn die Stimmung des Bildes ist so fröhlich, dass der unvermeidliche Aufprall des Nachbarn um so härter sein wird.

Die mythologische Figur Ikarus, die der Sonne zu nahe kommt und abstürzt, weil das Wachs, das die Federn seiner Flügel zusammenhält, schmilzt, taucht immer wieder bei Mattheuer auf. Konträr witzig sind dagegen die kostümierten und maskierten Besucher beim Arbeiter im Kohlerevier. Aber auch die scheinbar simple Schrebergartennatur fasziniert. Gärten im Sonnenschein, in der Dämmerung, auch bei Mondlicht wirken mit intensiver Farbgebung wie eine Fortsetzung expressionistischer Traditionen.

Gärten sind auch das Thema der zweiten laufenden Ausstellung im »Minsk«: »Potsdamer Schrebergärten« fotografierte Stan Douglas, als er sich Mitte der 90er Jahre mit einem Stipendium in Berlin aufhielt. In den Babelsberger Filmstudios baute er sogar einen halb verlassenen Garten nach, um dort zu filmen und zu fotografieren. Chaos und Gemütlichkeit, Rückzug ins Private und in die Einsamkeit, aber auch die Kraft der Natur spiegeln sich darin.

Dass außerdem zwei Selbstporträts von Willi Sitte und Monika Geilsdorf in der Miniausstellung »Wechselspiel« miteinander korrespondieren, wirkt wie ein pointierter Epilog. Mann und Frau, Akkuratesse und Lässigkeit sprechen hier ohne Worte. Bei einem Stück Kuchen lässt sich dann die neue Terrasse des Hauses genießen, mit Blick auf Potsdamer Dächer. Dass die neu designten beige-schwarzen Kacheln im Haus aus der Keramikwerkstatt von Hedwig Bollhagen stammen, schließt den Kreis.