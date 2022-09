Der Peter-Härtling-Preis für Kinder- und Jugendliteratur geht in diesem Jahr an den Schriftsteller David Blum. Er wird damit für sein Manuskript »Kollektorgang« geehrt. Darin erzählt Blum von der Freundschaft zweier Jungen aus Deutschland und Jugoslawien in einem ostdeutschen Plattenbauviertel während der 90er Jahre – und wie die Erzählerfigur, der zehnjährige Mario, ums Leben kam. Der Peter-Härtling-Preis wurde 1984 von der Stadt Weinheim gestiftet und wird alle zwei Jahre für ein noch unveröffentlichtes Manuskript vergeben, das sich an eine Leserschaft im Alter zwischen zehn und 15 Jahren richtet. Mit der Auszeichnung ist die Publikation des Textes im Verlag Beltz & Gelberg verbunden. Blum ist Autor, Lektor und Übersetzer, er lebt in Leipzig und publiziert gelegentlich im Feuilleton und der Wochenendbeilage dieser Zeitung. (jW)