Kosovo und Serbien sprechen miteinander

Brüssel. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und Kosovos Regierungschef Albin Kurti haben eine Einladung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zu einem Treffen am 18. August in Brüssel angenommen. Ziel sei es, die wechselseitigen Beziehungen zu befrieden, teilte Borrrells Sprecher Peter Stano am Freitag mit. An dem Treffen werde auch der EU-Sonderbeauftragte Miroslav Lajcak teilnehmen. Zuletzt hatten sich die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo verschärft, nachdem Pristina Menschen mit serbischem Personalausweis bei der Einreise in den Kosovo eine befristete Aufenthaltsgenehmigung auferlegen und Kosovo-Serben zwingen wollte, ihre Autokennzeichen durch solche der Republik Kosovo zu ersetzen. (AFP/jW)