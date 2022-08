Fall Griner: Möglicher Austausch mit USA

Moskau. Russland zeigt sich im Fall der US-Basketballspielerin Brittney Griner offen für einen Gefangenenaustausch mit den USA. »Wir sind bereit, über dieses Thema zu diskutieren«, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Kambodscha. Für solche Gespräche gebe es einen zwischen den Präsidenten Putin und Biden vereinbarten Kanal. Am Donnerstag hatte ein russisches Gericht Griner wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt. (Reuters/jW)