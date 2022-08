Tote nach israelischem Beschuss im Gazastreifen

Tel Aviv. Bei Angriffen des israelischen Militärs auf den Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens vier Menschen getötet worden. Darunter sei auch ein fünfjähriges Kind, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Mindestens 23 Menschen wurden demnach verletzt. Zuvor hatte das israelische Militär mehrere Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Zur Begründung wurden Drohungen der Organisation »Islamischer Dschihad« genannt. Am Montag war bei einem israelischen Einsatz deren Anführer, Bassem Saadi, im besetzten Westjordanland festgenommen worden. (dpa/jW)