Putin trifft Erdogan in Sotschi

Sotschi. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan sind am Freitag erneut zu einem Austausch unter anderem über den Krieg in der Ukraine zusammengekommen. Putin dankte Erdogan in einem Statement vor den Gesprächen für dessen Vermittlung im Konflikt um Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer sowie bei einer »Paketlösung über die störungsfreie Lieferung russischer Lebens- und Düngemittel auf die Weltmärkte«, die mit der UNO vereinbart wurde. Am Freitag morgen liefen drei weitere Getreidefrachter aus ukrainischen Häfen aus. Erdogan sagte vor dem Treffen, man werde auch über die Situation in Syrien sprechen. Die Türkei kündigt seit Wochen eine neue Offensive im Norden des Landes an. Russland ebenso wie der Iran hatten Ankara bisher vor einem solchen Schritt gewarnt. (dpa/jW)