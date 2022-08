Südwest-Linke: Folgen aus Rücktritt

Mainz. Nach dem Parteiaustritt der Linke-Chefin in Rheinland-Pfalz, Melanie Wery-Sims, ist der verbleibende Vorstand um Konsequenzen bemüht. Ein Kreisvorsitzender aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis solle ausgeschlossen werden, berichtete der SWR am Donnerstag. Wery-Sims hatte dem Mann in ihrer am Dienstag verbreiteten Austrittserklärung vorgeworfen, Fotos von ihr auf Facebook sexistisch kommentiert zu haben. Der Kreisvorsitzende bestreite dies, Wery-Sims habe »Schmuddelbilder« von sich mit politischer Intention verbreitet. (jW)