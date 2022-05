Geheimdienstchefin in Spanien entlassen

Madrid. Die spanische Geheimdienstchefin Paz Esteban ist Medienberichten zufolge wegen der Bespitzelung der Telefone katalanischer Unabhängigkeitsbefürworter entlassen worden. Das berichteten der staatliche TV-Sender RTVE sowie zahlreiche andere Medien am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Esteban hatte vergangenen Donnerstag eingeräumt, dass mindestens 18 Handys mit Hilfe der israelischen Spähsoftware »Pegasus« abgehört worden waren. Die Affäre war durch einen Artikel im US-Magazin The New Yorker ins Rollen gekommen. (dpa/jW)