Österreichs Kanzler baut Kabinett um

Wien. In Österreich kommt es im Regierungsteam der rechten ÖVP zu einem größeren Umbau. Kanzler Karl Nehammer stellte am Dienstag den Bauernbundfunktionär Norbert Totschnig (ÖVP) als neuen Landwirtschaftsminister vor. Am Vortag hatte Elisabeth Köstinger ihren Rücktritt von diesem Amt bekanntgegeben. Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck war am Montag abgetreten. Ihre Aufgaben übernimmt Arbeitsminister Martin Kocher. (dpa/jW)