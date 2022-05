Telefonat zwischen Scholz und Xi

Berlin/Beijing. Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über den russischen Krieg in der Ukraine gesprochen. Während sich der Regierungssprecher in Berlin am Montag nur knapp äußerte, berichtete die chinesische Seite ausführlicher. So habe Xi vor einer Eskalation des Krieges gewarnt. Die europäische Seite solle auf »verantwortliche Weise« eine Lösung suchen, sagte Chinas Präsident. Offenbar in einem indirekten Hinweis auf den Einfluss der USA hob Xi hervor, dass die europäische Sicherheit »in den Händen der Europäer selbst« liegen sollte. (dpa/jW)