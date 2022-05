Nicht auf der Sonnenseite

Reuhl/Fotostand/IMAGO Janine Wissler (Mitte) am Montag bei der Pressekonferenz im Berliner Karl-Liebknecht-Haus

Das Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein macht die Krise der Partei Die Linke einmal mehr sichtbar. Vor allem in den westdeutschen Ländern (der Tendenz nach aber auch im Osten) entwickelt sie in den Wählerschichten, denen sie in der Anfangszeit nach 2007 ihre Erfolge verdankte – schlecht bezahlte Arbeiter, Erwerbslose, Rentner, von der Agendapolitik vertriebene ehemalige SPD-Wähler und linke Gewerkschafter –, keinerlei ins Gewicht fallende Attraktivität und Mobilisierungsfähigkeit mehr. Und parallel festigen die Grünen, die am Sonntag fast zehn Prozentpunkte hinzugewonnen haben, ihre Hegemonie in den linksliberalen Milieus, auf die sich die Linke-Spitze strategisch und ideologisch in den vergangenen Jahren mehr und mehr orientiert hat. Von den knapp 96.000 Wählern (sechs Prozent der Stimmen), die 2009 in dem norddeutschen Bundesland ihr Kreuzchen bei der Partei machten, sind 2022 23.000 Wähler und 1,7 Prozent der Stimmen geblieben.

Die nach dem Rücktritt von Susanne Hennig-Wellsow noch verbliebene Vorsitzende Janine Wissler nannte das Wahlergebnis bei einem gemeinsamen Auftritt mit den beiden Spitzenkandidaten aus Schleswig-Holstein am Montag in Berlin »sehr bitter« und »sehr enttäuschend«. Eine politische Analyse vermied sie erneut. »Nicht ganz überraschend« sei es, dass die Partei nicht in den Landtag eingezogen ist. Schleswig-Holstein sei schon immer »schwierig« gewesen für die Linkspartei: viel ländlicher Raum, fehlende Parteistrukturen in der Fläche, die Konkurrenz durch den SSW, das Problem, »überhaupt wahrgenommen zu werden«. Wesentlich mehr hatte Wissler zur neuesten Klatsche bei einer Landtagswahl nicht zu sagen; die Wahlkampagne jedenfalls sei »gut« gewesen.

Im Karl-Liebknecht-Haus wird man bereits eingepreist haben, dass die Partei am kommenden Sonntag auch in Nordrhein-Westfalen an der Fünfprozenthürde scheitern wird. Nach den 2,6 Prozent im Saarland vor wenigen Wochen und dem Ergebnis von Schleswig-Holstein dürfte ein Zieleinlauf knapp oberhalb von drei oder vier Prozent am nächsten Sonntag sogar als Erfolg verkauft werden. Ohnehin konzentriert sich die Parteiführung offensichtlich bereits ganz auf die Vorbereitung des Bundesparteitages im Juni in Erfurt. Wissler sagte am Montag, sie wolle sich dem mit ihrer »ganzen Kraft« widmen. Viele Menschen, »die uns lange gewählt haben«, sagten inzwischen, sie wüssten nicht mehr, wofür die Partei steht. In Erfurt solle die Partei wieder »aufs Gleis« gestellt werden.

Immerhin dürften die, die es interessiert, recht bald nach der NRW-Wahl wissen, wer – sollte Wissler Kovorsitzende bleiben – neben ihr den von Hennig-Wellsow geräumten Platz einnehmen will. Hier deutet sich inzwischen so etwas wie eine Richtungswahl an. Es spricht viel dafür, dass der äußerste rechte Rand der Partei, dessen Linie die ehemalige Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Hennig-Wellsow an der Parteispitze vertreten hatte, den nächsten Kandidaten aus dem Dunstkreis Bodo Ramelows ins Rennen schicken wird. Der Erfurter Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff ließ sich am Freitag in der Thüringer Allgemeinen mit diesem Satz zitieren: »Es werden gerade viele Gespräche geführt.« Zuvor hatte er dem ND gesagt, eine Kandidatur hinge unter anderem davon ab, dass es »funktionsfähige Teams gibt, die sich zusammenfinden«.

Antreten wird wahrscheinlich auch der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann, der bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr eines der drei Direktmandate gewonnen hatte, die der Partei den Wiedereinzug in Fraktionsstärke sicherten. Er kündigte vor zwei Wochen an, »in den nächsten Wochen« Gespräche führen zu wollen. Auch er machte eine Kandidatur von »breitem Rückhalt« und einem entsprechenden »Team von fünf bis sechs Personen« abhängig. Pellmann steht für das heterogene, im derzeitigen Parteivorstand kaum, im Bundesausschuss aber stark vertretene Lager, das die finale Transformation von Die Linke in eine auch im Bund koalitionsfähige linksliberale Partei nicht mitmachen will. Für Pellmann ausgesprochen hat sich bereits die ehemalige Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht. Pellmann habe bewiesen, »dass er Menschen ansprechen kann, gerade auch diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen«, sagte sie dem Spiegel.