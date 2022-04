Die Linke: Keine Neuwahl der Fraktionsspitze

Berlin. Die Spitze der Bundestagsfraktion von Die Linke soll nicht vorzeitig neu gewählt werden. Dies habe der Fraktionsvorstand einstimmig beschlossen, sagte der Kovorsitzende Dietmar Bartsch am Dienstag in Berlin: »Es gibt aus meiner Sicht dafür auch keinen Grund.« Koparteichefin Susanne Hennig-Wellsow war vergangene Woche nach nur 14 Monaten im Amt zurückgetreten. Der Parteivorstand soll beim Bundesparteitag Ende Juni vollständig neu gewählt werden. In den vergangenen Tagen waren vor allem aus dem rechten Flügel der Partei einmal mehr Forderungen nach einer Neuwahl der Fraktionsspitze laut geworden. (dpa/jW)