»Das kann man nicht weglachen«

Stefan Zeitz/imago images »Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg«: 1.-Mai-Demonstration in Berlin-Grunewald (2019)

Auch in diesem Jahr rufen Sie wieder am 1. Mai zum Protest im Berliner Stadtteil Grunewald auf. Mit einem »aufsuchenden sozialarbeiterischen Ansatz« wollen Sie »der Millionärsklientel im Grunewald Wege aus der Sackgasse des Reichtums aufzeigen«, heißt es in einer Mitteilung. Welche Wege schweben Ihnen da vor?

Als autonome Sozialarbeiter und ­Sozialarbeiterinnen nennen wir das ganze »­Nudging«: Wir schubsen unsere Klientel zärtlich in Richtung soziale Gerechtigkeit. Das bedeutet für uns: radikale, demokratische Umverteilung, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften etc. Dafür nutzen wir gute Argumente und viel Charme. Anfeindungen alleine genügen nicht. Denn am Ende dürfen wir nicht vergessen: Im globalen Vergleich ist Deutschland der Grunewald der Welt. Wenn wir etwa über den Zusammenhang von Klima und Reichtum sprechen, sprechen wir auch über uns, die wir nicht im Grunewald wohnen. Es geht um die Erkenntnis, dass alle Teil der Lösung werden müssen und dass Vermögende bisher nur Teil des Problems sind.

Stört es Sie, wenn man Ihren Protest als Spaßveranstaltung bezeichnet?

Spaß ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Schlecht ist, wenn man das Ganze nicht ernst nimmt. Unser Motto »Umverteilung oder Barbarei« meinen wir sehr ernst. Diese Alternative kann man nicht weglachen.

Welche politischen Gruppen beteiligen sich an Ihrer Demonstration?

Auch in diesem Jahr verbinden wir Arbeits-, Miet-, Verteilungs- und Klimakämpfe. Mit dabei sind das Gorillas Workers Collective, die Berliner Krankenhausbewegung, die Vermögendeninitiative »Tax me now«, Care Revolution, Omas gegen rechts, das Bündnis gegen Obdachlosigkeit, Migrantifa, Ende Gelände, das Bündnis Mietenwahnsinn und viele mehr. Die Redebeiträge werden über unser »Radio Freies Grunewald« in alle Ecken bei unserer dezentralen Aktion gesendet. Besonders sichtbar wird »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« sein, die den Fahrradzubringer aus Neukölln organisieren.

Ihre Adressaten bezeichnen Sie als »die Vermögenden«. Haben Sie auch einen Begriff für diejenigen, die da am Sonntag auf die Straße gehen? Ist das die Arbeiterklasse?

Es sind die, die vermögen, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Mieter und Mieterinnen. Das Prekariat. Die, die für Geld arbeiten und nicht die, deren Geld für sie arbeitet.

Verstehe ich Sie richtig, dass für Sie Begriffe wie Klassengesellschaft keine Rolle spielen? Sie wollen den Kapitalismus ins Wanken bringen, ohne ihn beim Namen zu nennen?

Wir sind eine bürgernahe dialogische Initiative. Unsere empfindliche Klientel kriegt Schnappatmung, wenn sie Begriffe wie Enteignung und Klassenkampf hört. Das ist die allergische Reaktion der Bourgeoisie. Daher bevorzugen wir eher Formulierungen wie »tiefgreifende Reform der Eigentumsverhältnisse«. Das ist unsere Strategie am 1. Mai, aber natürlich stimmt auch, dass wir viel mehr über Klasse sprechen müssen. Aus dem Grunewald hören wir als Reaktion auf unsere Aktionen immer wieder: »Geht doch arbeiten, dann werdet ihr auch wohlhabend!« Da kann eine Putz- oder Pflegekraft, die 40 Jahre hart gearbeitet hat, oder jemand, der versucht, sich mit mehreren prekären Jobs über Wasser zu halten, nur sehr müde lächeln. Daher sehen wir uns im Zusammenhang mit der Revolutionären 1.-Mai-Demo, die ja den Klassenkampf ganz deutlich im Namen trägt. »My Gruni« ist gewissermaßen die diskursive Einstiegsdroge für die Beschäftigung mit der Klassenfrage.

Wie würden Sie auch mit Blick auf die vergangenen Jahre die Zusammenarbeit mit der Polizei beschreiben?

Die Polizei hat – und das ist historisch bedingt – völlig den Bezug zu den Prioritäten einer demokratischen Gesellschaft verloren. Während sie im letzten Jahr den Fahrradkorso in Neukölln kaum vor wild gewordenen Autofahrerinnen und -fahrern geschützt hat, war der Grunewald quasi militärisch abgeriegelt. Jeder Fußweg wurde bewacht, das hat Gartenzaungespräche und gesellschaftlichen Dialog unterbunden. Aber anstatt dass wir uns darüber ärgern, sehen wir das Ganze als pädagogische Polizeiperformance, die selbst der letzten autonomen Streetworkerin verdeutlicht, was hier schiefläuft. Es ist ein groteskes Schauspiel.