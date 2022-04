Mit der Brechstange abgerutscht

Michael Reichel/dpa Hier sind die Blumen: Susanne Hennig-Wellsow beim Landesparteitag der Thüringer Linkspartei (Bad Blankenburg, 20.11.2021)

Nun also doch: Sieben Monate nach der nur durch drei gewonnene Direktmandate abgewendeten vollständigen Bruchlandung der Partei Die Linke bei der Bundestagswahl im September 2021 ist eine Hauptarchitektin des Debakels als Parteivorsitzende zurückgetreten. Ihren dem Vernehmen nach auch für die Berliner Parteizentrale – darunter die Kovorsitzende Janine Wissler – völlig überraschenden Rücktritt begründete Susanne Hennig-Wellsow allerdings nicht mit der Einsicht, dass die politische Zurichtung der Linkspartei für eine Regierungsbeteiligung im Bund ein Rezept ist, das früher oder später zum Verschwinden der Partei führt: Der »selbstkritische« Kern ihrer Erklärung vom Mittwoch ist – gerade umgekehrt – das Beharren auf dem Standpunkt, dass die Partei eine programmatische »Erneuerung« und einen »Neuanfang« nötig habe – nur sei sie, Hennig-Wellsow, eben offenbar nicht die, die das durchsetzen könne; es brauche »neue Gesichter«.

Vorläufig gescheitert

Zuletzt noch nach dem Desaster bei der Landtagswahl im Saarland vor wenigen Wochen hatte Hennig-Wellsow angekündigt, auf dem Bundesparteitag im Juni in Erfurt die »Neuerfindung« der Partei mit mehreren Anträgen – unter anderem zur Außenpolitik und zum Parteiaufbau – einzuleiten. Das ist – in dieser Form zumindest – nun erst einmal vom Tisch. Bei einer Krisensitzung des Parteivorstandes am Mittwoch abend, die ursprünglich anberaumt worden war, um über Vorwürfe im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt insbesondere im hessischen Landesverband zu beraten, wurde Wissler einstimmig aufgefordert, die Partei vorerst allein zu führen.

Dabei ist nicht nur die Zukunft von Wissler offen, sondern auch die des erst im Februar 2021 neu gewählten Parteivorstandes: Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler hatte am Mittwoch per Twitter erklärt, er wolle vorschlagen, dass bereits im Juni in Erfurt ein neuer Vorstand gewählt werde. Nach der Vorstandssitzung erklärte ein Parteisprecher allerdings am späten Abend, eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen. Über den Zeitplan werde man sich erst in den kommenden Tagen verständigen. Ziemlich sicher ist, dass im Juni eine neue Kovorsitzende oder ein Kovorsitzender bzw. eine komplett neue Doppelspitze gewählt werden wird, denn die Partei Die Linke hat laut Statut zwei Parteivorsitzende.

Obwohl einige Fragen noch unbeantwortet sind, verdichtet sich der Eindruck, dass der Rücktritt von Hennig-Wellsow – neben der persönlichen Flucht vor der Verantwortung angesichts einer inzwischen in den Bereich des Möglichen gerückten Desintegration der Partei – auf ein zumindest vorläufiges Scheitern derjenigen Akteure hindeutet, die vor und nach der Bundestagswahl mit der Brechstange ein Einschwenken der Partei auf die deutsche »Staatsräson« in wesentlichen Fragen der Außenpolitik erzwingen wollten. Zuletzt erscholl vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine ein vielstimmiger Chor, der hier ein »Update« bzw. eine »moderne linke Außenpolitik« einforderte. Anfang März hatte Hennig-Wellsow in einem eigenen Diskussionsbeitrag von ihrer Partei verlangt, ihre »Vorstellungen von ›Defensivpotentialen‹« zu »schärfen«. Sie hatte in diesem Zusammenhang auch die im Parteiprogramm enthaltene Forderung nach der Auflösung der NATO relativiert. Mehrere von jW kontaktierte Mitglieder der Partei betonten am Donnerstag übereinstimmend, dass solche Positionen in vielen Basisgruppen nicht einmal ansatzweise mehrheitsfähig seien.

Schlüsselfrage Fraktion

Gegen innerparteiliche Gegner dieser Orientierung gingen die Parteiinstanzen in den vergangenen Wochen offensiv vor: Der Ältestenrat wurde vom Parteivorstand demontiert, in Berlin will der Landesvorstand dem Landesverband der Linksjugend, der sich nicht mit der NATO anfreunden will, den Geldhahn zudrehen. Gleichzeitig aber kam diese Apparatfraktion trotz »günstiger« Umstände an den entscheidenden Stellen, wo diese Linie in politische Entscheidungen hätte umgesetzt werden können, nicht voran: Der Versuch, die Bundestagsfraktion vor der Sondersitzung des Parlaments am 27. Februar auf eine Zustimmung zum Entschließungsantrag der Ampelkoalition und der Union – also der Sache nach auf Aufrüstung und Waffenlieferungen an die Ukraine – festzulegen, endete in einem Fiasko. Auch jetzt hält die Fraktionsspitze an der Ablehnung von Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete fest.

Die Frage der Lufthoheit in der Bundestagsfraktion war zweifellos ein wesentlicher Faktor beim Sturz von Hennig-Wellsow: Schon unmittelbar nach der Bundestagswahl war der von einem Teil des Parteivorstandes lancierte Versuch gescheitert, Druck aufzubauen, um die bisherige Fraktionsdoppelspitze aus Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch abzusägen. Mit einer Pleite endete im Dezember vergangenen Jahres auch die Kampagne gegen den von der Fraktion für den Vorsitz des Bundestagsausschusses für Klima und Energie nominierten ehemaligen Parteichef Klaus Ernst.

Von Bedeutung für die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Partei ist, ob der Rücktritt von Hennig-Wellsow Indiz für eine Verschiebung in der innerparteilichen Lagerbildung ist. Wissler und Hennig-Wellsow hatten sich nach internen Absprachen als Duo für den Parteivorsitz beworben. In ihrer Erklärung vom Mittwoch hatte Hennig-Wellsow kein freundliches Wort für ihre Kovorsitzende übrig. Wissler äußerte sich auch am Donnerstag nicht öffentlich zum Rückzug von Hennig-Wellsow. Dass Wissler von dem Rücktritt am Mittwoch überrascht wurde, deutet darauf hin, dass beide sich nach reichlich einem Jahr an der Spitze der Partei nicht mehr viel zu sagen hatten. Interessant ist das, weil das Duo Hennig-Wellsow/Wissler für das Bündnis der vor allem auf die ostdeutschen Landtagsfraktionen gestützten »Reformer« mit der sogenannten Bewegungslinken stand. Dieser Block stellt die Mehrheit in dem im Februar 2021 gewählten Parteivorstand. In der Bundestagsfraktion hat dagegen weiterhin jener Teil des alten »Reformer«-Lagers das Kommando, der sich mit der Parteiströmung um die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht verbündet hat.

Bewegung am rechten Rand

Während die Fraktion weiterhin eine Linie fährt, die man inhaltlich weithin als klassisch sozialdemokratisch beschreiben kann, ist die Mehrheit im Vorstand deutlich offener für liberale Diskurse bzw. hat diese bereits vollständig für sich adaptiert. Vor einigen Wochen ist als neues Strömungsprojekt dieser Richtung die »Initiative Solidarische Linke« an den Start gegangen, die in vielerlei Hinsicht den äußersten rechten, nicht mehr sozialistischen oder sozialdemokratischen, sondern liberalen Rand der Partei repräsentiert. Hier mischen unter anderem der Berliner Kultursenator Klaus Lederer, die Exsozialsenatorin Elke Breitenbach und die Bundestagsabgeordneten Caren Lay, Martina Renner, Cornelia Möhring und Clara Bünger mit. Es gibt Anzeichen dafür, dass damit auch die Kooperation dieser Fraktion des rechten Flügels (der Hennig-Wellsow ohne Zweifel nahesteht) mit der »Bewegungslinken«, von der einzelne Akteure zur »Initiative Solidarische Linke« gewechselt sind, zumindest in Frage gestellt worden ist.

Sicher ist, dass der Rücktritt von Hennig-Wellsow die Debatte über die nun offensichtliche Existenzkrise der Partei eröffnet hat. Dadurch wird im Vorfeld des Bundesparteitages in den kommenden Wochen so oder so viel in Bewegung geraten – auch an der Basis. Dort sollte sich niemand der Illusion hingeben, dass das »regierungslinke« Projekt, das auch nach eigenen Erfolgskriterien – Wählerstimmen und Regierungsbeteiligungen – ziemlich abgewirtschaftet hat, mit dem Rücktritt der zentralen Protagonistin Hennig-Wellsow auf dem Rückzug ist. Im Gegenteil. Am Donnerstag beklagte Schindler im Deutschlandfunk einmal mehr, dass die Partei unter anderem »bei der Außenpolitik« als »uneindeutig« wahrgenommen werde. Um dies zu ändern, benötige es »in der Partei und auch in der Fraktion eine neue Ausstrahlung, auch personell«. Er blieb auch bei seiner Forderung, den gesamten Vorstand im Juni neu zu wählen. Bereits am Mittwoch hatte der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff die Berufung einer Grundwerte- und einer Satzungskommission durch den kommenden Parteitag ins Gespräch gebracht.

Dass demnächst »neue Gesichter« und Instrumente präsentiert werden, die jene Ausrichtung der Linkspartei ins Werk setzen sollen, mit der Hennig-Wellsow gescheitert ist, scheint also sicher. Ob die Partei in den Abgrund stürzt, an dessen Rand sie steht, wird davon abhängen, ob dafür noch einmal eine Parteitagsmehrheit wie im Februar 2021 organisiert werden kann. Gelingt das, dann wird man den dann sicheren Absturz als Freitod deuten müssen.