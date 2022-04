Kein Freifahrtschein

Uli Deck/dpa Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, lässt den bayerischen Gesetzgeber nachsitzen

Ein Urteil mit Strahlkraft: Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag entschieden, dass das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz zu weitreichende Befugnisse hat. Mehrere Vorschriften im Verfassungsschutzgesetz, das die Regierungspartei CSU im Jahr 2016 geändert hatte, verstoßen demnach gegen vom Grundgesetz geschützte Rechte. Konkret geht es etwa um das Ausspähen und Abhören von Privatwohnungen durch die Installation von Wanzen oder Kameras sowie um Onlinedurchsuchungen von Computern oder Mobiltelefonen. Das Gesetz muss nun bis spätestens Juli 2023 geändert werden. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die den Prozess gegen das Verfassungsschutzgesetz maßgeblich getragen hatte, zeigte sich erfreut. Man habe »ein Grundsatzurteil errungen, das Grundrechte stärkt«, sagte GFF-Sprecherin Maria Scharlau am Dienstag auf jW-Anfrage. Mit dieser Entscheidung sei »das Risiko erheblich gesunken, dass Menschen überwacht werden, die sich komplett gesetzestreu verhalten haben«.

Das Karlsruher Gericht habe eine »angegriffene Befugnisnorm« für nichtig erklärt, so Scharlau: die Bitte um Auskunft bei Telekommunikationsunternehmen aus der Vorratsdatenspeicherung. Bei anderen Regelungen wie der zur Wohnraumüberwachung seien die Hürden »deutlich angehoben worden«. Bei wieder anderen habe Karlsruhe nun eine »unabhängige Vorabkontrolle« angeordnet: Der Verfassungsschutz muss ab sofort, will er etwa V-Leute in von ihm beobachtete Organisationen einschleusen, vorher eine Genehmigung einholen.

Die GFF setzt darauf, dass die Auswirkungen des Urteils nicht nur auf Bayern beschränkt bleiben. Ähnlich geringe Voraussetzungen für den Einsatz bestimmter Instrumente seien auch in anderen Landesgesetzen sowie im Bund für den Geheimdienst festgeschrieben. Eine Anpassung dort sei »notwendige Folge des heutigen Urteils«, so GFF-Sprecherin Scharlau gegenüber jW. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) befürchtete am Dienstag ebenfalls, dass vielerorts die Gesetze geändert werden müssen.

Darauf setzt auch Kerem Schamberger, der das Urteil im jW-Gespräch am Dienstag »historisch« nannte. Er hatte gemeinsam mit zwei weiteren Mitgliedern der jahrelang in bayerischen Verfassungsschutzberichten als »linksextremistisch« eingestuften Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) gegen das Gesetz geklagt. Zum Hintergrund: Nur betroffene Personen können Verfassungsbeschwerde einlegen, ein Verein wie die GFF kann dies nicht. Die Überwachung seiner Person durch den Geheimdienst habe bis zu einem »versuchten Berufsverbot« geführt, so Schamberger.

Der Aktivist erinnerte zugleich an den vor rund zwei Wochen veröffentlichten Bericht des bayerischen Verfassungsschutzes für 2021, in dem die VVN nicht mehr als »linksextremistisch« aufgeführt wird. Dies sei auch auf die Klage in Karlsruhe zurückzuführen. Gegenüber jW gab sich Harald Munding, Mitglied im Landessprecherkreis der VVN-BdA Bayern, diesbezüglich etwas zurückhaltender. Das am Dienstag ergangene Urteil sei positiv. In welchem Zusammenhang die Streichung aus dem Verfassungsschutzbericht mit der Klage stehe, wisse er nicht, so Munding. Aber: Durch die wiederholte Auflistung seien Kräfte gebunden worden, denn man habe gegen die Nennung angehen müssen. Nun könne sich der antifaschistische Verband endlich auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren.

Ein Fragezeichen bleibt nach dem Karlsruher Urteil indes bestehen. Einerseits betonte Gerichtspräsident Stephan Harbarth bei der Verkündung die von der Verfassung vorgegebenen »gehaltvollen grundrechtlichen Schranken«. Andererseits verwies der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete zugleich darauf, dass das Grundgesetz dem Gesetzgeber »substantiellen Raum« lasse, um den »sicherheitspolitischen Herausforderungen« gerecht zu werden. Soll heißen: Weitreichende Befugnisse für den Verfassungsschutz sind kein Problem an sich, sondern nur ihre unzureichend definierten rechtlichen Voraussetzungen. Auf jW-Nachfrage bestätigte Aktivist Schamberger die Gefahr, dass der Gesetzgeber dieselben Instrumente künftig mit »besserer« juristischer Begründung wieder in ein Gesetz schreiben könnte. Um so wichtiger sei es, dass der Kampf nun weitergehe, so Schamberger: »Der Verfassungsschutz hat keine Legitimität, er muss aufgelöst werden!«