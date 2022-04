»Eine Analogie zum heutigen Krieg ist widersinnig«

np/jW Eine der zahlreichen Schmierereien, die in der Nacht vom 6. zum 7. April auf dem Gelände des Berliner Ehrenmals im Treptower Park gesprüht wurden

Mit Schändungen des sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park durch darauf geschmierte Parolen wie »Tod allen Russen« und Hakenkreuzen auf Gedenksteinen wird die Erinnerung an die Befreiung im Zweiten Weltkrieg herabgewürdigt. Wer ist aus Sicht der VVN politisch verantwortlich dafür, dass die Stimmung so aufgeheizt ist?

Weder ist bislang bekannt, wer die Täter waren, noch aus welchen Motiven heraus sie gehandelt haben. Es gibt auch heute Kräfte, die die Zerschlagung des deutschen Faschismus als Niederlage sehen und keineswegs als Befreiung. Auslöser könnte auch der Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Fakt ist aber: Die Rote Armee war die Armee der Sowjetunion, die am 26. Dezember 1991 aufgelöst wurde, also eben nicht der Russischen Föderation, die unter Wladimir Putin am 24. Februar den Krieg gegen die Ukraine begann. Wenn Putin in seinen Reden Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wecken will, indem er von »Entnazifizierung« der Ukraine spricht, ist das historisch falsch. Zu den Rotarmisten, die im Zweiten Weltkrieg für die Befreiung vom Faschismus in Deutschland kämpften, gehörten Ukrainer. Millionen Menschen aus dem Land mussten Zwangsarbeit leisten oder wurden umgebracht. Es ist widersinnig, heute Ehrenmale für die sowjetischen Befreier zu beschmieren und so eine Analogie zum heutigen Angriffskrieg herzustellen.

Die Ampelregierung hat auf den Krieg mit umfassenden Aufrüstungsankündigungen reagiert. Zudem befeuern Vertreter der »rot-grün-gelben« Koalition die Russophobie im Land. Trägt die Ampel eine Mitverantwortung für die gegenwärtige Stimmung?

Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Aufrüstung. Die war lange geplant und gesellschaftlich umstritten. Jetzt wurde es durch den russischen Angriffskrieg möglich, einfach zu verkünden, dass 100 Milliarden Euro »Sondervermögen« für die Bundeswehr bereitgestellt werden. Dafür ist die Ampelregierung verantwortlich. Aus meiner Sicht wird sie aber, was die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine betrifft, von den Medien erheblich unter Druck gesetzt. Täglich werden dort der ukrainische Botschafter, der Außenminister oder der Präsident mit Forderungen an die Bundesregierung gezeigt. Das andere ist eine Art von Russenfeindlichkeit, die mit dem Überfall auf die Ukraine eingesetzt hat, vor allem hier lebende Menschen russischer Herkunft trifft und merkwürdige Blüten treibt. Die halte ich aber nicht für eine Folge der Aufrüstung, sondern des Krieges. Wie auch immer, jede Art von Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Sprache ist inakzeptabel und muss unterbunden werden.

In der Bundesregierung wird die Frage, ob man schwere Waffen an die Ukraine liefern soll, unterschiedlich bewertet. Kanzler Olaf Scholz, SPD, gab sich lange zurückhaltend.

In der Tat sind es hauptsächlich Bündnis 90/Die Grünen und FDP, die schwere Waffen an die Ukraine liefern wollen. Allerdings gibt es nicht nur in der SPD, sondern auch bei den Grünen Initiativen, die sich gegen weitere Aufrüstung wenden, auch gegen das 100-Milliarden-»Sondervermögen«.

Befürchten Sie, dass antifaschistische Positionen, die nach der Befreiung vom Faschismus hierzulande mühsam erkämpft werden mussten, nun im Zuge der allgemeinen Kriegsbegeisterung angegriffen werden?

Die Aufrüstung und Forderungen, der Bundeswehr und ihren Soldatinnen und Soldaten mehr gesellschaftliche Wertschätzung entgegenzubringen, die Debatten über die Wiedereinführung der Wehrpflicht und der Plan, der Bundeswehr in Schulen größeren Raum zu geben – all das ist ein Schritt zur Militarisierung in der Gesellschaft. Dem müssen wir entgegenhalten, dass eine neue Aufrüstungsspirale keine Sicherheit schafft, sondern die Stärkung der internationalen Institutionen und Verträge zu Rüstungskontrolle und Abrüstung.