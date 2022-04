Front gegen Mindestlohn

Jürgen Heinrich/imago Mit großer Geste: Unternehmerboss Steffen Kampeter spielt seine Klassenrolle (Berlin, 29.11.2018)

Sie schießen weiter gegen Mindestlöhner – verbal zumindest. Und juristisch: Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hält sich eine Klage gegen die geplante Mindestlohnerhöhung offen, sagte deren Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter am Dienstag gegenüber dpa in Berlin. Der Gesetzgebungsvorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sei politisch und rechtlich »ausgesprochen fragwürdig«, meinte Kampeter. Eine staatliche Lohnfestsetzung lehnt der Kapitalverband kategorisch ab.

Die neuerliche Attacke kommt nicht von ungefähr. Erstmals soll Heils Gesetzesinitiative am Donnerstag im Bundestag beraten werden. Im Kern sieht sie eine Anhebung der Lohnuntergrenze zum 1. Oktober 2022 auf zwölf Euro pro Werkstunde vor. Bereits ab 1. Juli des Jahres soll der Mindestlohn bei 10,45 Euro liegen. Die Befürworter der Gesetzesnovelle begründen dies unter anderem mit steigenden Lebenshaltungs- und Wohnkosten. Klar ist indes: Die vorgesehene Mindestlohnerhöhung per Gesetz soll einmalig und die Mindestlohnkommission danach wieder zuständig sein.

Unterstützung kommt vom Gewerkschaftsdachverband und gewerkschaftsnahen Bundespolitikern. Stefan Körzell, DGB-Vorstandsmitglied, sagte am Dienstag zu jW: »Als unterste Haltelinie brauchen wir die zwölf Euro gesetzlicher Mindestlohn, und zwar spätestens zum 1. Oktober.« Die Politik dürfe sich von irreführenden Manövern der Arbeitgeberverbände nicht verunsichern lassen. Das findet auch Annika Klose. »Löhne müssen zum Leben reichen.« Der Mindestlohn hierzulande reiche aber aktuell nicht aus, »um ein Leben oberhalb der Armutsgrenze auf Dauer zu sichern«, sagte die SPD-Politikerin auf jW-Anfrage. Ferner: Dumpinglöhne und Tarifflucht machten gegenüber BDA-Unternehmen »einen ordnungspolitischen Eingriff des Staates notwendig«, so Susanne Ferschl, Vizevorsitzende der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, auf jW-Nachfrage. Statt mit Säbeln zu rasseln, sollte der Kapitalverband für eine Rückkehr in die Tarifbindung werben, sofern es ihm tatsächlich um die Autonomie der »Sozialpartner« gehe.