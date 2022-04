Der Druck steigt

Carsten Koall/dpa Laut für mehr Lohn: Im März wurde bereits bundesweit im Sozial- und Erziehungsdienst gestreikt (Potsdam, 21.3.2022)

Gut zwei Wochen vor den nächsten Tarifverhandlungen für bundesweit rund 330.000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen legen in dieser Woche Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialarbeitende die Arbeit nieder. Im Landkreis Ludwigsburg folgten am Dienstag rund 750 Beschäftigte einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik.

In Stuttgart, Rastatt, Ulm, Offenburg, Heilbronn, Crailsheim und den Landkreisen Ludwigsburg und Rems-Murr werden die Beschäftigten in dieser Woche an mehreren Tagen streiken. Auch in Nordrhein-Westfalen sind in dieser Woche Ausstände angekündigt. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde, in der sich Verdi und die »Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände« (VKA) in bisher zwei Verhandlungsrunden nicht angenähert haben. Die Gewerkschaft fordert eine bessere Personalausstattung in Kindertagesstätten und weiteren sozialen Einrichtungen sowie mehr Entgelt. »Die immer größere Fachkräftelücke im Sozial- und Erziehungsdienst wollen die Städte und Gemeinden weiterhin mit Werbekampagnen schließen, anstatt mit uns eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und damit auch der Qualität der Angebote zu vereinbaren«, kritisierte Hanna Binder, stellvertretende Leiterin des Verdi-Landesbezirks Baden-Württemberg, in einer Mitteilung am Freitag. Sich gegenseitig die Mitarbeiter abzuwerben löse kein einziges Problem. Dennoch habe sich die VKA in bisher zwei von drei verabredeten Tarifrunden um keinen Zentimeter bewegt. »Weil gute Argumente offensichtlich nichts zählen, sind wir gezwungen, den Druck nun deutlich zu erhöhen.«

Seit Wochen streiken immer wieder Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungswesen für einen Tarifabschluss; etwa kurz vor Ostern in Sachsen, Anfang April in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. An vielen Orten werden nun Aktionstage in Kitas und bei der Ganztagsbetreuung, in der sozialen Arbeit und der Behindertenhilfe vorbereitet. Die Überlastung in den sozialen Diensten und Kitas sei enorm, heißt es bei Verdi. Es fehle an Räumen, die Gruppen seien zu groß. In der Folge komme es zu einer starken Fluktuation, zu Fachkräftemangel und einer hohen Krankenrate. Den Kindern könne so kaum jemand gerecht werden. Seit zudem Geflüchtete aus der Ukraine Kitaplätze benötigten, habe sich die Arbeitsbelastung weiter verschärft.

In den Jugendämtern sehe es ähnlich aus, wie die Gewerkschaft mitteilte. »Sozialarbeiter*innen mussten schon während der Pandemie wegen steigender Anforderungen Entscheidungen treffen, ohne die Familie und die Kinder gesehen zu haben. Nun treffen Großeltern mit Enkelkindern, Mütter mit Kindern und unbegleitete Kinder und Jugendliche auf der Suche nach Schutz ein.« Für sie müssten Strukturen aufgebaut werden, die den Familien Sicherheit gewähren könnten. Außerdem sei Fachpersonal zur psychosozialen Betreuung der Geflüchteten erforderlich.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen sind dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) zugeordnet. Doch gelten für die Eingruppierung und Regelungen etwa zum Gesundheitsschutz eigene Konditionen, die in einem separaten Tarifvertrag erstmals 2009, erneut 2015 ausgehandelt wurden. Eigentlich hätte 2020 eine neue Verhandlungsrunde angestanden, die aber wegen der Coronapandemie verschoben werden musste. Verdi fordert Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Schritte gegen den Fachkräftemangel sowie die finanzielle Anerkennung der Arbeit in den Sozial- und Erziehungsdiensten. Ein Tarifabschluss hätte auch Auswirkungen auf die Bedingungen bei anderen sozialen Trägern, die die Ergebnisse übernehmen.