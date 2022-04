Schiffsstau: BDI sieht schwere Folgen

Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht wegen eines Schiffsstaus im weltgrößten Containerhafen Shanghai in Folge von Coronaschutzmaßnahmen schwerwiegende Folgen für den Wirtschaftsbereich. BDI-Präsident Siegfried Russwurm sagte der Nachrichtenagentur dpa laut Meldung vom Sonnabend: »Die deutsche Industrie befürchtet in den kommenden Wochen gestörte Produktionsabläufe. Getroffen sind vor allem Branchen, die auf Rohstoff- oder Bauteillieferungen sowie den Versand ihrer Fertigprodukte über Seetransporte angewiesen sind.«

Der drohende Stillstand des weltgrößten Containerhafens wirble den globalen Containerseeverkehr und die Lieferketten komplett durcheinander, so Russwurm. »Unternehmen und ihre Kundinnen und Kunden bekommen schon jetzt die internationalen Logistikturbulenzen zu spüren. Die Transportpreise haben sich in den vergangenen Monaten wegen des Kriegs in der Ukraine und der Coronafolgen mehr als verdoppelt.« (dpa/jW)