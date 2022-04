Palmer lässt Grünen-Mitgliedschaft ruhen

Stuttgart. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer lässt seine Mitgliedschaft bei Bündnis 90/Die Grünen bis Ende 2023 ruhen. Diesen Kompromissvorschlag hatte das Landesschiedsgericht im Parteiausschlussverfahren gegen Palmer unter anderem wegen dessen rassistischer Äußerungen am Sonnabend vorgelegt. »Mit der Einigung auf das Vergleichsangebot hat Boris Palmer anerkannt, dass er gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstoßen hat«, erklärten die beiden Grünen-Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller am Sonntag in Stuttgart. Palmer will im Herbst als unabhängiger Kandidat erneut für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren. (dpa/jW)