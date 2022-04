China: Taikonauten landen wieder auf Erde

Beijing. Nach knapp 183 Tagen im All sind drei chinesische Raumfahrer wieder auf der Erde gelandet. Die Kapsel mit der Taikonautin Wang Yaping und ihren beiden männlichen Kollegen Zhai Zhigang und Ye Guangfu setzte am Sonnabend morgen in der Wüste Gobi im Nordwesten des Landes sicher auf. Der Rückflug der Crew von der rund 400 Kilometer über der Erde kreisenden Raumstation dauerte etwas über neun Stunden. »Wir danken allen Chinesen für ihre Unterstützung und Ermutigung«, sagte der 55jährige Kommandeur und Crewleiter Zhai in einer Liveübertragung des staatlichen Fernsehens. (dpa/jW)