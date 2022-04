Neubaupreise steigen weiter stark an

Wiesbaden. Die Kosten für den Neubau von Wohngebäuden ziehen weiter an. Im Februar waren die Baupreise 14,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum November 2021, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, legten sie um 4,4 Prozent zu. Im November waren die Baupreise bereits um 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Preisangaben beziehen sich laut Statistischem Bundesamt auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer. Den stärksten Anstieg gab es laut Bundesamt bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten – diese wurden um 33,9 Prozent teurer. (AFP/jW)