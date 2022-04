Institut rechnet mit mehr Insolvenzen

Halle. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat im März mehr Insolvenzen verzeichnet. Wie das IWH am Donnerstag mitteilte, sei auch für die nächsten Monate »eher mit steigenden Insolvenzen zu rechnen«. Im vergangenen Monat habe es 775 Firmenpleiten von Personen- und Kapitalgesellschaften in der Bundesrepublik gegeben, was zehn Prozent mehr als im Februar und knapp 30 Prozent mehr als im Januar entspreche. In zehn Prozent der größten im März insolvent gemeldeten Unternehmen waren laut Institut mehr als 7.700 Jobs betroffen. (Reuters/jW)