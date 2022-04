Angriff auf Ehrenmal

Nico Popp Schmierereien am Gedenkpavillon des sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park (Berlin, 7.4.2022)

Das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin, das auch Begräbnisort für etwa 7.000 Rotarmisten ist, die im April und Mai 1945 bei den Kämpfen in Berlin getötet wurden, ist in der Nacht zum Donnerstag geschändet worden. Bei dem Angriff handelt es sich ohne Zweifel um den schwersten Angriff auf ein Ehrenmal, eine Gedenkstätte oder einen Friedhof mit Bezug zur Sowjetunion seit Jahrzehnten. Schmierereien fanden sich auf der gesamten Fläche der Anlage.

Vom Grünflächenamt beauftragte Mitarbeiter einer Reinigungsfirma waren am frühen Nachmittag mit der Beseitigung der Schmierereien, Schriftzüge und Parolen beschäftigt. Nach deren Angaben gegenüber jW war bis zu diesem Zeitpunkt etwa die Hälfte der Schmierereien wieder entfernt. Aufgesprühte Hakenkreuze habe die Polizei unkenntlich gemacht.

Nach Angaben eines Sprechers der Berliner Polizei gegenüber dieser Zeitung sind die Schmierereien am Donnerstag gegen 0.40 Uhr von einer Streife des zentralen Objektschutzes entdeckt worden. Die Ermittlungen habe der polizeiliche Staatsschutz übernommen; ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen »gemeinschädlicher Sachbeschädigung« sei eingeleitet worden.

Die Schmierereien sind offensichtlich von einer größeren Personengruppe angebracht worden. Die Parolen, darunter »Death to all Russians« (»Tod allen Russen«), »Russia kills« (»Russland tötet«), »Russians = Rapists« (»Russen = Vergewaltiger«) und »Ukranian (sic!) Blood on Russian Hands« (»Ukrainisches Blut an russischen Händen«), sind ausschließlich in englischer Sprache ausgeführt. An mehreren Stellen wurden Hakenkreuze aufgesprüht. In den Gedenkpavillon wurde offenbar ein Becher mit roter Farbe geworfen.

Die Anlage im Treptower Park ist eingezäunt und vergleichsweise leicht zu bewachen. In den vergangenen Wochen hatte es vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine bereits mehrere Angriffe auf sowjetische Ehrenmale gegeben. Das Ehrenmal im Treptower Park war seit 1989 immer wieder Ziel von faschistischen Angriffen. Nach den ersten größeren Hakenkreuzschmierereien Ende Dezember 1989 hatten dort am 3. Januar 1990 etwa 250.000 Menschen gegen Nationalismus und Faschismus demonstriert.