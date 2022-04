Vertreterin der Revolution

Wolfgang Kumm/dpa

Als eine von vier neuen ausländischen Diplomatinnen und Diplomaten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag nachmittag die Botschafterin der Republik Kuba im Schloss Bellevue anlässlich ihrer Akkreditierung begrüßt. Juana Martínez González folgt damit auf Ramón Ripoll Díaz als offizielle Vertreterin des sozialistischen Karibikstaates in der Bundesrepublik. Zuvor hatte sie das Amt der Botschafterin Kubas in Peru inne und war im Dokumentationsverwaltungszentrum des kubanischen Außenministeriums tätig. (jW)