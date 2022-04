Kurdischer Aktivist in Türkei abgeschoben

Frankfurt am Main. Ein kurdischer Aktivist ist am Donnerstag im Rahmen einer Sammelabschiebung in die Türkei abgeschoben worden. Das teilte der Flüchtlingsreferent von Medico International, Kerem Schamberger, über Twitter mit. Zuvor war die Abschiebung des seit drei Monaten in Abschiebehaft sitzenden Muhammed Tunc zweimal verhindert worden. Tunc sei in der Türkei wegen seines politischen Engagements akut von Verfolgung, Haft und Folter bedroht, meldete die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Donnerstag. Das baden-württembergische Justizministerium habe die Abschiebung für gerechtfertigt erklärt, da Tunc nach Auseinandersetzungen mit türkischen Nationalisten wegen Körperverletzung verurteilt worden war. (jW)