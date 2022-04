Programm von RT DE eingestellt

Berlin. Das TV-Programm RT DE des russischen Auslandssenders RT wird in der Bundesrepublik nicht mehr ausgestrahlt. Wie die Medienanstalt Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte, sei die Verbreitung nach den derzeitigen Feststellungen vollständig eingestellt. Anfang Februar hatten die Medienanstalten ein Sendeverbot gegen RT DE mit einer fehlenden Rundfunklizenz begründet. Im März wurden außerdem zwei Zwangsgelder in Höhe von insgesamt 65.000 Euro gegen das Medium ausgesprochen; das Programm sei noch auf einigen Webseiten verfügbar, hieß es. RT DE hatte gegen das Sendeverbot im Februar Klage beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. (dpa/jW)