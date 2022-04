»Osterpaket«: Verbände üben Kritik

Berlin. Umweltverbände haben das am Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte »Osterpaket« zum schnelleren Nutzungsausbau von Ökostrom zwar als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet – fordern aber Nachbesserungen. Olaf Bandt, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), erklärte am Mittwoch in Berlin, »angesichts der Klimakrise, der drohenden Versorgungskrise und des immer kleiner werdenden Zeitfensters ist es nötig, in den kommenden Monaten einen wirklich großen Wurf zu schaffen.« Kai Niebert, Präsident des Umweltdachverbands Deutscher Naturschutzring, sagte, das Paket müsse an verschiedenen Stellen nachgebessert werden. (dpa/jW)