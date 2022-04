Saar-Grüne verpassen Einzug in Landtag

Saarbrücken. Im Saarland ziehen Bündnis 90/Die Grünen nicht in den Landtag ein. Dem amtlichen Endergebnis der Landtagswahl vom 27. März zufolge scheiterte der Landesverband knapp an der Fünf-Prozent-Hürde, wie der Landeswahlausschuss am Mittwoch mitteilte. Die Saar-Grünen verpassten demnach mit 23 fehlenden Stimmen bzw. mit 4,99502 Prozent den Einzug ins Landesparlament. Damit bleibt es beim eindeutigen Sieg der SPD. Spitzenkandidatin Anke Rehlinger erzielte mit ihrer Partei 43,5 Prozent. Die CDU erreichte 28,5 Prozent, ebenfalls in den Landtag kam nur noch die AfD mit 5,7 Prozent. FDP (4,8 Prozent) und Die Linke (2,6 Prozent) sind dort nicht vertreten. (dpa/jW)