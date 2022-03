Die Rockband Karat steht nach einer längeren Coronapause bald wieder auf der Bühne. Am 8. April gebe es in Meiningen (Thüringen) das erste Konzert des Jahres, kündigten Sänger Claudius Dreilich und Gitarrist Bernd Römer in einem Instagram-Video an. »Yeah! Und wir freuen uns wirklich. Ich kann das gar nicht anders beschreiben«, sagte Dreilich. Das Konzert in Meiningen war ursprünglich für den 24. April 2021 terminiert – und wegen Corona verschoben worden. Karat wurden 1975 in Berlin gegründet, die Band (»Über sieben Brücken musst du gehen«) gehörte zu den erfolgreichsten der DDR. Der aktuelle Karat-Tourkalender für 2022 verzeichnet bis Dezember knapp 40 weitere Auftritte. (dpa/jW)