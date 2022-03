Erinnerst du dich?

Néstor Noci Verspult, verspielt, ätherisch: Trish Keenan (1968–2011) von Broadcast

Broadcast sind weder Britpop noch Dancemusic. Indietronica, Downtempo, Experimental, Psychadelic? Vielleicht. Letztendlich bleiben das aber doch eher hilflose Genrebezeichnungen für das, was die Band aus Birmingham ab Mitte der 1990er herbeigezaubert hat. Ihr Pop­entwurf ist fast körperlos, der Sound dafür um so stofflicher.

Bassist und Bastler James Cargill und Sängerin Patricia Anne (kurz: Trish) Keenan wurden dabei lange von Gitarrist Tim Felton sowie diversen Drummern und Keyboardern begleitet. Nach mehreren Umbesetzungen schrumpfte Broadcast 2005 auf das Kernduo (und Liebespaar) Keenan und Cargill zusammen.

Die Musik ist mehr verspult als verspielt. Es gibt keine ausladenden Soli, die Stücke sind in der Regel kurz. Mitunter sehr kurz. Was bei anderen Bands als Skit oder Interlude nur am Rande des Schaffens vorkommt, steht bei Broadcast gleichberechtigt neben den Songs. Auf ihren letzten Alben ist die Songstruktur weitgehend kollabiert. Der Sound ist verträumt, verwaschen und gewollt lo-fi, wofür Broadcast auf digitale und analoge Techniken zurückgreifen. So werden aufgenommene Instrumente auch mal abgespielt und mit einem Mikrophon vor den Boxen erneut aufgenommen. Ungewöhnlich für den – ja doch irgendwie – Indiekontext ist der exzessive Einsatz von Sampling. Wichtige musikalische Einflüsse sind Westküsten-Psychedelic und Filmmusik. Die 1960er und 70er der Populärkultur spuken durch die Tracks.

Über diesem wilden Eklektizismus schwebt Keenans ätherische Stimme. Ihr Gesang wird oft mit dem von Nico verglichen, und der Gestus der Entrückung ist durchaus vergleichbar. Aber der Gesang von Keenan hat seine Wurzeln deutlich hörbar im Folk. Auch Assoziationen mit Kirchenmusik drängen sich auf, vor allem wenn man weiß, dass Keenan eine katholischen Schule besuchte. Sie starb 2011 an einer Lungenentzündung infolge einer Infektion mit dem sogenannten Schweinegrippevirus. Auf dem letzten Album, dem Soundtrack zu »Berberian Sound Studio« (2013), hört man Keenan bereits selbst aus dem Jenseits. Gesangsspuren wurden von Cargill posthum in Tracks weiterverarbeitet.

Der Band wird eine geradezu kultische Verehrung durch ihre Fans attestiert. Ein erster Longplayer erschien 2000 bei Warp – ein Label das bis dahin vor allem elektronische Musik veröffentlichte. Vier weitere Alben folgten. Davor und dazwischen gab es Singles, EPs und Compilations. Jetzt erscheinen drei Tonträgern, die bisher nicht, oder zumindest nicht regulär, erhältlich waren.

»Microtronics Vol. 1 & 2« wurden als CDs exklusiv auf Tour (2003, 2005) verkauft. Indietronica mit Anleihen in TripHop, Jazz und Musique ­Concrète. Es handelt sich um 21 instrumentale Miniaturen, die in den allermeisten Fällen nur eineinhalb Minuten dauern. Es gibt Synthies, Samples und Stolperbeats. Von der Struktur her erinnert die Veröffentlichung damit eher an die Beatmaker-Platten zeitgenössischer HipHop-Produzenten. Von den schlicht durchnumerierten Tracks sind 5, 11, 21 besonders toll.

»BBC Maida Vale Sessions« umfasst vier BBC-Sessions, die zwischen Oktober 1996 und August 2003 aufgenommen wurden (u. a. von John Peel). Zwei Sessions entstanden deutlich vor Release des ersten Albums. Gleich der erste Track erzeugt einen unentrinnbaren Strudel aus Kennans Gesang, holpriger Percussion und warmen Synthies: »The Note (Message From Home)«, offiziell veröffentlicht auf der »Book Lovers EP« von 1996. Irgendwo zwischen Portishead und Stereolab – die Lavalampe ist auch nicht weit. Die Musik kommt sehr zurückgelehnt daher und ist dabei konzeptionell super sophisticated. Man will einfach nur bekifft auf der Couch sitzen und staunen. Aber manchmal möchte man doch aufstehen: »Pendulum «(vom zweiten Album »Haha Sound«) kann als tanzbar bezeichnet werden.

»Mother Is The Milky Way« ist noch am ehesten ein konventionelles Album, na ja Minialbum. Die elf Stücke bringen es zusammen auf keine 20 Minuten. Ursprünglich nur auf Tour (2009) verkauft und auf 750 limitiert, wird die CD auf der Plattenbörse Discogs teuer gehandelt. Der Kurs dürfte einbrechen. Viele obskure Soundschnipsel erinnern an die hörenswerte Platte »Broadcast and The Focus Group Investigate Witch Cults of the Radio Age« aus demselben Jahr. Sie beginnt und endet mit Vogelgezwitscher. Willkommen im Loop.

Zusammen vermitteln die drei Veröffentlichungen die Vielseitigkeit von Broadcast eindrucksvoll. Die Band wird oft als retro-futuristisch beschrieben. Doch sie ist eher retro-utopistisch. In Zeiten von neoliberalem New Labour riefen Broadcast auf melancholische Art eine Zeit ins Gedächtnis, in der Alternativen noch denk- und hörbar waren. Die Poptheoretiker Mark Fisher und Simon Reynolds bezeichneten das, inspiriert von dem französischen Philosophen Jacques Derrida, als Hauntology. Geister der Vergangenheit. Mit den jetzt vorliegenden Re-Releases wird die Erinnerung an die Erinnerung wachgerufen. Die Art des Zurückblickens, der melancholische Sound kann von heute aus selbst als Teil der Popvergangenheit betrachtet werden. Es klingt nach Anfang des Jahrtausends, auch wenn es nach den 1960ern klingt.