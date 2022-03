Dreimal Frieden

Steinach/imago In einer schiefen Welt ist jeder richtig an seinem falschen Platz

Und dann wackelte in Japan auch noch die Erde, und die Atomanlagen, sagten die Nachrichten, seien »einigermaßen sicher« – einigermaßen! –, und ich dachte: Jetzt noch eine Havarie, und mein Leben ist komplett.

Die längste Zeit bin ich nicht früh schlafen gegangen, und jetzt tu ich’s aber, denn im Schlafzimmer ist kein Fernsehgerät, dafür Lektüre, und zwar welche, in der auf wunderbare Weise nichts geschieht. Dass gerade sie am Bett liegt, ist der reine Zufall, und die Weltliteratur ist freilich voll von aktionslosen Werken; aber noch schöner, wenn keine Wahl zu treffen und der Frieden einfach greifbar ist.

Richard Russos Roman »Nobody’s Fool« trägt im Deutschen den Titel »Ein grundzufriedener Mann«, und das ist natürlich einerseits dämlich, andererseits treffend, denn Donald »­Sully« Sullivan, 60, hat im Leben nach klassischen Maßstäben alles falsch gemacht, hadert aber nicht damit. Jetzt ist er praktisch invalid, arbeitet so gut es geht auf dem Bau vor sich hin und wird im vergessenen amerikanischen Ostküstenstädtchen North Bath von allen gemocht. Der Roman, erschienen 1993, spielt im Jahr 1984, und allein das ist schon eine Erleichterung, dass niemandes Smartphone klingelt. Im übrigen: Arbeit, Liebe, Schmerzen, Geldsorgen, Alter; der Dorfdepp als Freund, ein Hallodri als Chef, ein Sohn vor der Scheidung, und die kaputten Ehen sind, anders als bei Cheever, Updike, Yates, kaum der Rede wert. So geht es hin; und der Vorwurf an zeitgenössische Literatur, sich mit der positivistischen Abbildung des So-Seins zu begnügen, verfängt hier trotzdem nicht. Denn der Held ist ein weiser Arbeiter, und wer glaubt, größer zu sein als die Kleinen, hat nichts davon. In einer schiefen Welt ist jeder richtig an seinem falschen Platz, und wer je hätte wissen wollen, was Jean Paul unter Humor verstanden hat: das.

Weit abseits der technisierten Mittelstandshölle der Agenturen und Streber spielen auch die neuen Erzählungen von Freund Jürgen Roth. Sie versammeln »Leise Leute«, und mit dem Titel ist das meiste gesagt. Hier, wo kein Handy blökt, sondern das »Telephon« schellt, steht die Welt still, doch wiederum nicht im reaktionären, spießigen Sinn: Zwischen Hausflur, Waldsaum, Gastwirtschaft geschehen Geringfügigkeiten, deren Recht als Geschehnis verteidigt wird. (Dass auf Roths Hausaltar Ror Wolf steht, muss man nicht wissen, kann man aber merken.) Roths sorgsam gefügte, herrlich altorthographische Prosa ist eine Verteidigung der Gediegenheit, wobei Grimms Wörterbuch weiß, dass gediegen von »gediehen« kommt. Alles hat seine Zeit, aber es braucht sie auch, und ein gedeihliches Leben wäre eins, in dem die Sorgfalt walten müsste, der Respekt vorm Gemachten, vor der Arbeit, dem Denken, aber auch allem, was, wie der Waldsaum (oder Sully), nichts will und einfach da ist.

Der Kniff der Miniaturen Silke Stamms, die 2017 unter dem Titel »Besser wird es nicht. Achtundneunzig Arten, eine Antwort zu erhalten« erschienen sind, ist der Infinitiv, unpersönlich und überzeitlich, und ob das, was wir lesen, geschehen ist, geträumt oder ausgeblieben, lässt sich nicht wissen. Ein famoser, überragend freundlicher Dreh: »An einem sehr heißen Tag zwischen verschiedenen Erledigungen auch noch das Kind bei seiner Spielkameradin abholen zu müssen und sich schon auf den Kampf einzustellen, der zu erwarten ist, weil das Kind natürlich keine Lust haben wird, das Spiel abzubrechen und durch die aufgeheizten Straßen mit nach Hause zu gehen; dann aber die Einladung, doch auch noch mitzuessen, anzunehmen, auf einem Klappstuhl unter dem Bäumchen im Hinterhof des Wohnblocks sitzen zu bleiben, Pfannkuchen serviert zu bekommen, mit dem Teller auf dem Schoß ins Blau zwischen den Blättern hochzuschauen, Sprudel zu trinken und dem Vater der Spielkameradin zuzustimmen, der sagt, besser wird es nicht.«

Roth und Sully tät’s gefallen. Wenn auch wohl mit Bier statt Sprudel.