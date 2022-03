Speed im Krankenwagen

Universal Pictures - Bay Films - Endeavor Content - New Republic Pictures - Project X Entertainment/Prod.DB/IMAGO Michael Bays Traumdevise: Schneller, härter, lauter, kränker!

Manchmal geschehen noch Wunder – sogar in Hollywood. Dort produziert man seit Jahren vorrangig Superheldenfilme und Remakes der eigenen Vergangenheit oder solche asiatischer, lateinamerikanischer oder europäischer Provenienz. Meist sind die das Eintrittsgeld nicht wert. Nicht so im Fall von Michael Bays neuestem Actionthriller »­Ambulance«, der Laurits Munch-Petersens nicht gerade unspektakuläres dänisches Original (»Ambulancen«) aus dem Jahr 2005 gekonnt auf die Spitze treibt.

Mit dem Verzicht auf CGI-Gewitter (wie in der fünfteiligen »Transformers«-Reihe) zugunsten von Echtzeitspannung und einer entfesselten Kamera hat sich der mittlerweile 57jährige Exwerbefilmer wieder in die erste Liga ambitionierter Unterhaltung katapultiert. Dabei war 2015 zuerst Phillip Noyce für die Inszenierung vorgesehen, dann Navot Papushado und schließlich Aharon Keshales. Den Zuschlag bekam Ende 2020 schließlich Actionveteran Bay, der einst für »Armageddon – Das jüngste Gericht« (1998) und »Pearl Harbor« (2001) für die Goldene Himbeere als »schlechtester Regisseur« nominiert wurde und alle Vorbehalte gegen seine Arbeit mit einem bemerkenswert offenen Statement auskonterte: »Ich mache Filme für Jungs im Teenageralter. Ist das etwa ein Verbrechen?«

Die Story ist wie immer bei Bay ziemlich schlicht: Afghanistan-Veteran Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) benötigt dringend Geld für einen experimentellen medizinischen Eingriff bei seiner Frau Amy (Moses Ingram). Als er seinen älteren Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal) um ein Darlehen bittet, zieht ihn dieser in einen 32-Millionen-Dollar-Bankraub hinein. Natürlich geht der Überfall schief. Die beiden ungleichen Brüder können in einem Krankenwagen aus dem Parkhaus der Bank fliehen, während der Rest der Gang bei einem Shootout mit dem Los Angeles Police Department draufgeht. In der mit medizinischen Apparaturen vollgestopften Karre sind sie allerdings nicht allein: Sanitäterin Cam Thompson (Eiza González) versucht gerade, dem von ihnen angeschossenen Streifenpolizisten Zach (Jackson White) das Leben zu retten. Die turbulente Verfolgungsjagd, die sich die Gangster mit den Cops liefern, reicht Bay selbstverständlich nicht: Cam muss hinten im Wagen bei voller Fahrt die Kugel aus dem Polizisten herausoperieren. Per Videoschaltung über ein Smartphone geben ihr zwei blasierte Ärzte von einem Golfplatz aus Anweisungen.

Groteske Gags wie dieser konterkarieren den US-amerikanischen Traum (»In Schlagern und Schundfilmen überträgt sich die elementare Verderbtheit des amerikanischen Wesens«, W. S. Burroughs). Bays Traumdevise lautet: schneller, härter, lauter, kränker! Dagegen sehen filmische Adrenalinkicks wie »Speed« (1994) und sogar der schon ziemlich wahnsinnige »Crank« (2006) alt aus. Man kann es auch so sehen: Michael Bay ist und bleibt ein Mann der Initiative. Dazu passt, dass der durchtrainierte Filmemacher mit der blonden Mähne die im Berliner Hotel The Ritz-Carlton abgehaltene Pressekonferenz kurzerhand in einen »Filmtalk« mit der Moderatorin umwandelt und Fragen anwesender Journalisten nicht zulässt, nach der Veranstaltung aber – wie auch Hauptdarsteller Gyllenhaal – mit diesen für Fotos posiert und bereitwillig über sein Schaffen plaudert.