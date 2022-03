rbb/ARD Degeto Griet verfügt über ein umfassendes Kunstverständnis: »Das Mädchen mit dem Perlenohrring«

Das Tier im Menschen

Lieben, Leben und Sterben

Intensiver diskutiert als die hier gestellte Frage nach dem Tier im Menschen wird eigentlich gerade die nach dem Menschlichen im Tier. Was Tiere alles können, fühlen und denken, und warum wir uns trotzdem das Recht herausnehmen, sie massenhaft zu töten. Die Dokumentation reiht in einem atemberaubenden Bilderbogen Anekdoten aus dem Tierreich aneinander. AUS 2020.

Arte, 18.35 Uhr

Lebensretter

Schiffsuntergang »Fiete Schulze« 1967

Der DDR-Frachter »Fiete Schulze«, beladen mit 8.000 Tonnen Roheisenmasse als Schüttgut, befindet sich im September 1967 auf dem Weg in Richtung Panamakanal, um weiter nach Japan zu reisen, als das Schiff in einen schweren Sturm gerät. Es sinkt innerhalb kurzer Zeit. Der DDR-Marineexperte Hans-Herrmann Diestel und der Funkexperte Detlef Stolz ordnen für »Lebensretter« das Geschehen historisch und technisch ein. 14 Besatzungsmitglieder kamen beim Untergang der »Fiete Schulze« ums Leben, 28 Personen wurden gerettet.

MDR, 20.15 Uhr

Der dunkle Turm

Mit Idris Elba und Matthew McConaughey, den schönsten Männern in Schwarz und Weiß derzeit, da muss der Film nicht ganz so super sein. Ist halt Fantasy und geht ums Kämpfen und Ballern, um Gut und Böse und den ewigen Kampf dieser beiden Mächte. USA 2017.

Vox, 20.15 Uhr

Das Mädchen mit dem Perlenohrring

Delft, 1665. Es herrschen das goldene Zeitalter der niederländischen Malerei und die kulturelle Blütezeit des Landes. Zu den großen Namen dieser Ära gehört auch der von Johannes Vermeer. Die 17jährige Griet zieht als Magd in das Haus des Malers. Vermeer erhält den Auftrag, sie zu porträtieren. Es wird eines der großartigsten Gemälde, das je geschaffen wurde, für das Künstler und Muse jedoch einen hohen Preis bezahlen müssen. GB/LUX/USA 2003.

RBB, 20.15 Uhr

Scobel – Magie des Atmens

Nicht nur dass wir notorisch zuwenig Wasser trinken, nein, wir atmen auch falsch. Oft genug sind Luft- und Wasserqualität allerdings genau danach. Etwa zwölf bis 15 Atemzüge vollführt ein erwachsener Mensch pro Minute. Buddhisten, Yogalehrer und Lungenärzte setzen sich schon lange für das bewusste Atmen ein. Denn eine entspannte und tiefe Bauchatmung stimuliert die inneren Organe, verbessert den Stoffwechsel und hat eine positive Auswirkung auf die seelische Verfassung. D 2022.

3sat, 21.00 Uhr

Lesenswert

Mit der Schriftstellerin Nora Bossong trifft sich der SWR-Literaturbeauftragte Denis Scheck in Berlin und spricht mit ihr über ihr neues Buch »Die Geschmeidigen«. Sie analysiert darin ihre eigene Generation der 40jährigen, die sich in einer von Konflikten und Krisen geprägten Zeit mit großen Herausforderungen konfrontiert sieht. Der in Island lebende Schweizer Krimiautor Joachim B. Schmidt erzählt seine Vision des Klassikers »Tell«: Er wandelt die Sage in einen modernen Thriller.

SWR, 23.15 Uhr