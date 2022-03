Die schmutzige Wirklichkeit

Cominofilms Ohne Militärfahrzeuge geht es nicht – Alltag in Hebron

»Silence Breakers« ist buchstäblich einseitig. Silvina Landesman bleibt nämlich anderthalb Stunden lang konsequent an der Seite einiger israelischer Besatzungsgegner, zu denen die von der Filmemacherin verwendete Handkamera unmittelbar diskrete Nähe herstellt. Die mehrheitlich jungen Aktivisten arbeiten für den Verein Breaking the Silence, der 2004 von ehemaligen Angehörigen und Reservisten der israelischen Armee gegründet wurde, um die Öffentlichkeit mit der schmutzigen Wirklichkeit der Politik des eigenen Landes gegenüber den Palästinensern zu konfrontieren. Dieses Ziel verfolgt die Organisation, die auch unter dem Kürzel BtS bekannt ist, vor allem, indem sie Soldaten dazu bewegt, in Videos über eigene Kriegsdiensterfahrungen zu sprechen. Das hat im Laufe der vergangenen Jahre zunehmend Repressalien der israelischen Regierung, des Militärs sowie rechter Gruppen hervorgerufen, weshalb die von diesem Dokumentarfilm gewählte Erzählperspektive den Eindruck unterstreicht, dass man von allen Seiten unter Beschuss steht.

Wenn Landesman BtS-Mitglieder begleitet, die kleine Gruppen israelischer oder ausländischer Besucher durch das besetzte Hebron führen, sind die Anfeindungen besonders heftig. Dabei stehen die offenen Aggressionen von Siedlern und die verstohlenen Schikanen von Besatzungssoldaten in irritierendem Kontrast zur vordergründigen Banalität der eingefangenen Impressionen leerer Straßen und karger Felder. Solche Sequenzen aus dem Westjordanland wechseln sich regelmäßig mit ähnlich langen Passagen ab, die scheinbar beiläufig interne Diskussionen am Tel Aviver Vereinssitz dokumentieren. Dabei wird klar, wie präzise BtS die eigenen Taktiken reflektiert, damit diese dem strategischen politischen Ziel, nämlich der Beendigung der Besatzung, dienen können, und sich nicht etwa zu vermeintlichen Verbesserungsvorschlägen für eine »humanere« Besatzung umfunktionieren lassen.

Dass Landesman solche komplexen Aspekte vermitteln kann, ohne sich konventioneller Interviews zu bedienen oder eigene Kommentare einzustreuen, macht uns zugleich die Effizienz bewusst, mit der die in Buenos Aires geborene und in Tel Aviv lebende Filmemacherin diesen formal unscheinbaren Film strukturiert. So lässt sie mittelbar auch die andere Seite der innerisraelischen politischen Debatte ausführlich zu Wort kommen, sei es in eingeschobenen medialen Stellungnahmen von Regierungspolitikern und Militärs oder in heftigen Streitgesprächen, die sich an Informationsveranstaltungen von BtS-Mitgliedern auf offener Straße oder in öffentlichen Räumen entzünden.

Dabei zeichnet sich ab, dass auch die israelische Rechte ein klares Bewusstsein ihrer strategischen Ziele hat. Dadurch kristallisiert sich heraus, warum »Silence Breakers« – so der deutsche Verleihtitel, im Original heißt der Film »The Good Soldier« (auch der sarkastische Titel eines sehr berühmten Romans der klassischen Moderne von Ford Madox Ford) – für das hiesige Publikum unmittelbar relevant ist. Sowohl die porträtierte Organisation als auch ihre Gegner führen den inländischen Kampf um die öffentliche Meinung offenbar stets mit einem Seitenblick aufs westliche Ausland. Demnach steht gerade die internationale Wahrnehmung von BtS dem Wunsch der israelischen Rechten im Weg, gegebenenfalls jede ausländische Kritik an der Besatzungspolitik pauschal als antiisraelisch oder gar antisemitisch diskreditieren zu können. Weshalb wiederum die einzige Kritik, die man aus der Distanz an diesem Film üben möchte, der fehlenden Reflexion eines paradoxen Umstandes gilt: dass nämlich der Verein seinerseits von Fördermitteln westlicher Institutionen abhängt.