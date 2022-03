»Hier passiert gerade ein Putsch«

Horst Galuschka/IMAGO Springer-Journalist und PEN-Präsident Deniz Yücel

Der Präsident der Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland, Welt-Journalist Deniz Yücel, hat sich am vergangenen Wochenende bei einem öffentlichen Auftritt in Köln für die Einrichtung einer Flugverbotszone in der Ukraine ausgesprochen. Damit allein könne der nötige Druck auf Putin ausgeübt und der Krieg beendet werden. Fünf ehemalige PEN-Präsidenten fordern nun seinen Rücktritt. Warum?

Yücel verletzt mit dieser Aussage klar die Charta des PEN, denn die Forderung nach einer Flugverbotszone bedeutet ein Eingreifen der NATO in den Krieg und birgt die Gefahr eines Atomkrieges. Der PEN setzt sich aber explizit für den Frieden ein. Als Privatperson kann Yücel äußern, was er will, auch innerhalb des PEN. Aber als dessen oberster Repräsentant den PEN in den Ruch der Kriegstreiberei zu bringen, geht zu weit. Daher die Rücktrittsforderungen.

Auch der Faschismus sei nicht mit friedlichen Mitteln gestürzt worden, Solidarität mit der ­Ukraine bedeute im Moment vor allem militärische Solidarität, hat sich Yücel im Deutschlandfunk gerechtfertigt.

Es ist ja auch nicht so, dass der Ukraine militärisch nicht geholfen werden soll, aber es gibt eben eine rote Linie, und das ist die Gefahr eines Nuklearkrieges. Selbst der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt vor einer Flugverbotszone. Yücel weiß es ja nicht besser, er wettet nur darauf, dass Putin keine Atombombe schmeißen wird. Der PEN ist aber kein Spielcasino.

PEN-Schatzmeister Joachim Helfer sagte, eine solche Flugverbotszone entspreche dem Friedensideal des PEN. Hat Yücel denn nicht auch Rückendeckung vom Präsidium des PEN bekommen?

Herr Yücel hat vom Präsidium keine Rückendeckung bekommen. Nur fünf von zehn Präsidiumsmitgliedern unterstützen ihn noch. Das ist keine Mehrheit. Und was der Schatzmeister sagt, ist, mit Verlaub, dummes Zeug. Herr Yücel und Herr Helfer, die erst seit kurzem Mitglieder des PEN sind, sollten sich einmal eingehend mit der Geschichte und der Charta der Organisation beschäftigen. Darüber hinaus entspricht die Unterstützung durch Helfer ganz der Frontenbildung im PEN.

Was meinen Sie damit?

Neben der Rücktrittsforderung der Altpräsidenten liegt bereits seit Anfang März ein Antrag vor, das gesamte Präsidium bei der nächsten Jahresversammlung im Mai abzuwählen. Hintergrund ist das vereinsschädigende Verhalten von sieben Präsidiumsmitgliedern, angeführt von Helfer und Yücel sowie dem Vizepräsidenten Ralf Nestmeyer. In Lateinamerika gibt es den Begriff des »autogolpe«, womit ein Putsch gegen die eigene Institution gemeint ist. Genau das passiert hier im Moment. Denn seit der Wahl Yücels im Oktober letzten Jahres gibt es ein erbittertes Bemühen, den amtierenden PEN-Generalsekretär Heinrich Peuckmann sowie die Vizepräsidentin und Writers-in-Exile-Beauftragte Astrid Vehstedt abzuschießen – und zwar auf eine absolut widerwärtige Weise. Mir liegen E-Mail-Korrespondenzen dieser Herrschaften vor, die von Infamie überquellen.

Was ist der Kern dieses Konflikts?

Sie wollen diese Leute, die Yücel als »Elefanten« bezeichnet, loswerden und durch eigene Getreue ersetzen. Sie wollen Zugriff auf das Amt des Generalsekretärs und damit auf Drittmittel, die von der Writers-in-Exile-Beauftragten verwaltet werden. Bei einer Sitzung in Berlin sollten beide mit konstruierten Vorwürfen zum Rücktritt gezwungen werden. Das ging dann einigen Mitverschworenen doch zu weit. Im Fokus dieses Mobbings stehen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle in Darmstadt, welche von Yücel als »Flusspferde« bezeichnet werden. Es gab Krankschreibungen. Eine Mitarbeiterin hatte einen Nervenzusammenbruch. Nach außen tritt Yücel stets für die Menschenrechte ein, aber nach innen werden die eigenen Mitarbeiter und Kolleginnen getreten.

War nicht mit der Wahl ­Yücels im vergangenen Jahr die Hoffnung verbunden, den PEN besser in der Öffentlichkeit präsentieren zu können?

Ich habe Yücel auch gewählt, weil ich dachte, er steht für Kontinuität und gibt neue Impulse. Statt dessen versucht er mit seiner Truppe, dem PEN einen bizarren Autoritarismus überzustülpen – und gleichzeitig eine halsbrecherische Wette gegen einen Atomkrieg einzugehen.